Lazio, Milinkovic-Savic fa le visite

Dopo aver saltato le visite mediche nella giornata di lunedì (la motivazione dell’agente: perso l'aereo per l'Italia a causa di un incidente stradale in terra serba), Milinkovic-Savic si è presentato, in mattinata, alla Padeia, travolto dall'entusiasmo dei tifosi presenti che, dopo averlo ringraziato, l’hanno pregato di restare biancoceleste.

Il talento serbo si è presentato insieme a Correa e Badelj, i due nuovi acquisti voluti da Tare per migliorare la Lazio, dopo i pesanti addii di de Vrij e Felipe Anderson. Nonostante si sia "materializzato" alla Padeia, il futuro di Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Il patron Lotito dorme sonni tranquilli, forte di un contratto garantito fino al 2022. La richiesta della Lazio è nota: non meno di 140 milioni di euro per sedersi a parlare e, potenzialmente, lasciar partire il forte centrocampista classe 1995.

Dall'Inghilterra insistono. Il Chelsea sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante. Il neo tecnico dei Blues Sarri avrebbe grande stima per il serbo. Attenzione anche al Real Madrid, altro club che potrebbe avere la forza economica per convincere Lotito a cedere Milinkovic-Savic. I blancos, inoltre, sono alla disperata ricerca di un grande colpo di mercato per dimenticare Cristiano Ronaldo. Intanto l'entourage del giocatore ha fatto sapere che ci sarebbero società pronte a garantire al proprio assistito un ingaggio da 6/7 milioni di euro all'anno. Al momento, lo stesso Milinkovic-Savic non arriva a due milioni di euro, a stagione, di stipendio. Insomma, la partita sembra ancora apertissima con il patron Lotito che attende proposte adeguate mentre il tecnico Inzaghi si augura che il serbo rimanga biancoceleste.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 09:00