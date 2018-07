Lazio, esplode il giallo Milinkovic-Savic

Giallo in casa Lazio. Milinkovic-Savic non si è presentato per le classiche visite mediche di inizio stagione (dovrebbe “materializzarsi” nella giornata di domani) e, soprattutto, non ha potuto incontrare il patron Lotito per fare chiarezza sul proprio futuro. La Lazio, per lasciarlo partire, continua a chiedere non meno di 140 milioni di euro e, al momento, di proposte concrete non ne sarebbero arrivate.

Dall’entourage del giocatore, filtrano indiscrezioni secondo cui ci sarebbero ben 3/4 top club pronti a farsi avanti e a garantire un ingaggio importante a Milinkovic-Savic (non meno di 6/7 milioni di euro a stagione). Il club biancoceleste si sente decisamente forte, grazie ad un contratto, con il giocatore, garantito fino al giugno del 2022. Il patron Lotito, anzi, sarebbe anche pronto a rinnovare il contratto del serbo, ovviamente non a cifre folli ma in perfetta linea con le possibilità della società.

Da capire se, nelle prossime ore, qualche top club deciderà di farsi avanti in maniera concreta. Il Real Madrid, dopo i no incassati sui fronti Neymar e Hazard, potrebbe tentare veramente l’offensiva per Milinkovic-Savic. Lotito attende l’offerta giusta per sedersi al tavolo e trattare la cessione del proprio gioiello (accostato anche ad altri club, Juventus compresa). Una situazione che non piace affatto ad Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, di fatto, ha fatto sapere che punta ad avere Milinkovic-Savic a disposizione il prima possibile. Una sua partenza complicherebbe molto il lavoro di Inzaghi che già ha dovuto rinunciare al sogno Papu Gomez. L’impressione è che, a breve giro, ci saranno novità importanti circa il futuro di uno dei giocatori più chiacchierati dell’estate.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 08:55