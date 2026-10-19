Ringhio dopo anni senza gioie culminati col flop con l'Italia, è rinato, Luciano dopo una serie di trionfi e lo scudetto ha iniziato una parabola discendente

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è il Leicester italiano perché la Lazio una sua storia (e due scudetti vinti) ce l’ha ma quello che sta realizzando Gattuso in biancoceleste profuma comunque di miracolo. Il suo nome era tra quelli favoriti dai boomakers per il primo esonero della stagione, l’ambiente da anni è avvelenato per l’eterna polemica tra Lotito e la tifoseria, il mercato semiparalizzato e Ringhio che t’inventa? Una squadra capace di tener testa alla corazzata Inter e di ballare sulle macerie della Juventus. Il 3-0 di ieri all’Allianz Stadium è lo sliding doors tra due tecnici dalla parabola opposta.

Il destino dei due allenatori

Schiantata a casa sua la Juve, ridotta a provinciale e umiliata davanti ai suoi tifosi: nel trionfo di Gattuso c’è il declino di Spalletti, dove nasce una stella ne muore un’altra nell’universo, è una regola del cosmo. E la legge del pendolo, altra regola cui nessuno sfugge, trova conferma nelle alterne storie dei due tecnici.

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La carriera di Gattuso

Lo scetticismo dei tifosi della Lazio nei confronti di Gattuso aveva le sue radici che affondano nel suo curriculum. Esonerato al Sion, la sua prima panchina, cacciato a Palermo, esonerato all’Ofi Creta, dimissionario al Pisa e al Milan, cacciato a Napoli Gattuso Iil25 maggio 2021 firma con la Fiorentina, ma dopo meno di un mese l’accordo viene sciolto dalle parti per divergenze tra Jorge Mendes e la società viola sul mercato. Lo prende il Tottenham che è costretto però a cambiare idea per l’insurrezione popolare dei tifosi che lo bollano come razzista e omofobo e fanno saltare la trattativa.

Resta fermo un anno e nel 2022 riparte da Valencia ma il 23 gennaio 2023 rescinde il contratto con la squadra al quattordicesimo posto in Liga con un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Il 27 settembre 2023 viene chiamato dal Marsiglia, settimo in Ligue 1, per sostituire il dimissionario Marcelino. Viene esonerato il 20 febbraio 2024 con la squadra scivolata al nono posto dopo aver raccolto solo 21 punti in 16 partite. Poi l’Hajduk, dove pure rescinde il contratto e infine la triste avventura in azzurro, quando fallisce la qualificazione ai Mondiali ai playoff con la Bosnia.

L’altalena di Spalletti

Quello che poteva essere il capolinea per Gattuso diventa invece l’adrenalina per ripartire e dopo il punto più basso ecco quello che al momento è sicuramente il periodo migliore di tutta la sua storia di tecnico. L’esatto opposto di quanto accaduto a Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha bruciato le tappe, ha fatto bene ovunque, in Italia (Empoli, Udinese, Roma due volte, Inter) e all’estero prima dell’apoteosi a Napoli, quando ha conquistato il terzo scudetto.

La panchina azzurra doveva essere il coronamento della carriera e invece è diventato il primo passo verso la discesa. Male con l’Italia e male ancora adesso con la Juventus. Il pendolo è così. E la sua legge vale per tutti.