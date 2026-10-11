Lazio-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Lazio-Monza, 6ª giornata di Serie A 2026-27: domenica 11 ottobre alle 15 all’Olimpico. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Ambizioni di vertice contro voglia di risalire: Lazio–Monza, 6ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono terzi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, 8 gol segnati e 3 subiti. I brianzoli, quindicesimi a quota 4, contano una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, con 8 reti fatte e 12 incassate. Una sfida tra la corsa alle posizioni nobili dei padroni di casa e la ricerca di punti preziosi in chiave salvezza degli ospiti.

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Probabili formazioni di Lazio–Monza

La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3, ma le assenze di Cataldi e Rovella restringerebbero le alternative in regia: si va verso Belahyane, affiancato da Frattesi e Taylor. Senza Marusic, a destra potrebbe toccare a Floriani Mussolini, con Sutalo e Provstgaard centrali e Tavares a sinistra. Davanti, Noslin sarebbe il riferimento tra Isaksen e Zaccagni; Cancellieri resta da valutare per il problema al ginocchio. Il Monza potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Birindelli e Mangas sulle corsie, Folorunsho e Akinsanmiro in mezzo, anche alla luce dello stop di Touré. Cutrone e Robinson dovrebbero muoversi alle spalle di Varela, mentre Törnqvist sarebbe la scelta tra i pali. Non sono segnalati squalificati.

Le probabili formazioni, con i giocatori di ogni linea elencati da destra verso sinistra:

Lazio (4-3-3): Mandas ; Floriani Mussolini , Sutalo , Provstgaard , Tavares ; Frattesi , Belahyane , Taylor ; Isaksen , Noslin , Zaccagni .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela.

Gli indisponibili di Lazio–Monza

Il peso delle assenze si concentra soprattutto nel centrocampo della Lazio: gli stop di Cataldi e Rovella riducono le possibilità di alternare i registi. Anche la fascia destra perde un’opzione con Marusic fuori causa. Da chiarire la disponibilità di Cancellieri, indicato sia nell’elenco degli infortunati sia tra le riserve della formazione provvisoria: la sua presenza non può quindi essere considerata certa. Nel Monza è segnalato il problema al ginocchio di Touré, che limita le alternative in mediana. Nei dati disponibili non compaiono squalifiche.

Lazio – Infortunati e giocatori da valutare: Marusic (infortunio alla coscia), Cataldi (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio al polpaccio), Cancellieri (infortunio al ginocchio, disponibilità da verificare), Furlanetto (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati e giocatori da valutare: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio al ginocchio, disponibilità da verificare), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato. Monza – Infortunati: Touré (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

La Lazio arriva all’appuntamento con un percorso ancora senza sconfitte: quattro successi e un pareggio nelle prime cinque giornate, per 13 punti complessivi. Il Monza, invece, ha raccolto quattro punti, ma il 2-1 sul Sassuolo nell’ultima uscita offre una spinta importante dopo un avvio complicato. I biancocelesti hanno chiuso tre incontri senza subire gol; i brianzoli hanno sempre trovato la rete, ma anche sempre incassato almeno un gol. Nella sequenza riportata si procede dalla gara meno recente alla più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Lazio 4 1 0 13 Vittoria, vittoria, vittoria, pareggio, vittoria Monza 1 1 3 4 Sconfitta, sconfitta, pareggio, sconfitta, vittoria

Il dettaglio delle ultime cinque partite di campionato:

Lazio : Bologna – Lazio 0-1; Lazio – Genoa 1-0; Udinese – Lazio 1-2; Lazio – Milan 2-2; Venezia – Lazio 0-2.

: – 0-1; – 1-0; – 1-2; – 2-2; – 0-2. Monza: Inter–Monza 4-1; Monza–Udinese 2-3; Parma–Monza 1-1; Lecce–Monza 3-2; Monza–Sassuolo 2-1.

L’arbitro di Lazio–Monza

A dirigere la sfida dell’Olimpico sarà Giuseppe Collu, assistito da Bahri e Moro. Mariani sarà il quarto ufficiale, mentre Di Paolo opererà al VAR con Volpi come AVAR. Le statistiche disponibili per la Serie A 2026-27 riguardano una sola direzione di Collu: 35 falli fischiati, due fuorigioco, sei ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di sei cartellini a partita, con circa 5,8 falli per cartellino: numeri da leggere con prudenza, dato il campione ancora molto ridotto.

Le pillole di Lazio–Monza

La storia del confronto sorride alla Lazio, mai battuta dal Monza nei sei precedenti di Serie A e capace di imporsi per 5-1 nell’ultima sfida disputata all’Olimpico, nel febbraio 2025. Stavolta, però, l’interesse va oltre i precedenti: i biancocelesti inseguono la quinta vittoria nelle prime sei giornate, un traguardo mai raggiunto nella loro storia nel massimo campionato. La solidità è il principale biglietto da visita, con tre porte inviolate e appena tre reti incassate. Il Monza cerca invece continuità dopo il successo sul Sassuolo, provando a interrompere una lunga sequenza di gare con gol al passivo. Il dato più curioso riguarda proprio la difesa brianzola: i 12 gol subiti contrastano con appena 5,3 reti attese concesse, una distanza che invita a non fermarsi al risultato. Sotto i riflettori anche Zaccagni, decisivo nelle ultime tre presenze, e Varela, autore di quattro gol in quattro incontri e già candidato a trascinare gli ospiti.

Sei confronti, nessuna sconfitta: la Lazio ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi contro il Monza in Serie A, segnando 12 gol e subendone quattro. Tra gli avversari mai battuti dai brianzoli, soltanto il Lecce conta più incroci, sette; Atalanta , Roma e Torino sono a quota sei.

ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi contro il in Serie A, segnando 12 gol e subendone quattro. Tra gli avversari mai battuti dai brianzoli, soltanto il conta più incroci, sette; , e sono a quota sei. L’Olimpico evoca un ricordo amaro per il Monza : il 9 febbraio 2025 arrivò un 1-5 contro la Lazio . È una delle sole tre occasioni in cui i brianzoli hanno incassato cinque reti in Serie A, insieme alle sfide con l’ Inter del gennaio 2024 e con l’ Atalanta del giugno 2023.

: il 9 febbraio 2025 arrivò un 1-5 contro la . È una delle sole tre occasioni in cui i brianzoli hanno incassato cinque reti in Serie A, insieme alle sfide con l’ del gennaio 2024 e con l’ del giugno 2023. La Lazio ha raccolto per la prima volta esattamente 13 punti dopo cinque gare di Serie A, ricalcolando tutti i campionati con tre punti a vittoria. Un altro successo le regalerebbe cinque vittorie nelle prime sei giornate: sarebbe una prima assoluta nella sua storia.

ha raccolto per la prima volta esattamente 13 punti dopo cinque gare di Serie A, ricalcolando tutti i campionati con tre punti a vittoria. Un altro successo le regalerebbe cinque vittorie nelle prime sei giornate: sarebbe una prima assoluta nella sua storia. Due gol a partita nelle ultime tre giornate: la Lazio può allungare la serie a quattro incontri consecutivi con almeno due reti segnate, cosa che non le riesce dal periodo tra settembre e ottobre 2022.

può allungare la serie a quattro incontri consecutivi con almeno due reti segnate, cosa che non le riesce dal periodo tra settembre e ottobre 2022. Il 2-1 sul Sassuolo ha rimesso in moto il Monza . Per ritrovare due vittorie consecutive in Serie A bisogna risalire al marzo 2024, quando i brianzoli superarono Genoa e Cagliari .

ha rimesso in moto il . Per ritrovare due vittorie consecutive in Serie A bisogna risalire al marzo 2024, quando i brianzoli superarono e . La porta inviolata resta il grande obiettivo del Monza : ha subito gol in 34 delle ultime 35 gare di Serie A, con 72 reti incassate, e nelle ultime 18 consecutive, una striscia negativa record per il club. L’ultimo incontro senza reti al passivo è lo 0-0 con il Lecce del 16 febbraio 2025.

: ha subito gol in 34 delle ultime 35 gare di Serie A, con 72 reti incassate, e nelle ultime 18 consecutive, una striscia negativa record per il club. L’ultimo incontro senza reti al passivo è lo 0-0 con il del 16 febbraio 2025. Con tre gol subiti, la Lazio condivide con la Roma la seconda miglior difesa del torneo, alle spalle del Cagliari , fermo a due. Un quarto incontro senza incassare reti nelle prime sei giornate ripeterebbe un avvio difensivo che manca dal 2006-07.

condivide con la la seconda miglior difesa del torneo, alle spalle del , fermo a due. Un quarto incontro senza incassare reti nelle prime sei giornate ripeterebbe un avvio difensivo che manca dal 2006-07. Il Monza ha la seconda peggior difesa, con 12 reti subite come la Fiorentina e soltanto il Venezia a quota 13. Eppure concede appena 5,3 gol attesi, terzo miglior valore dopo Juventus e Bologna : lo scarto di 6,7 tra reti incassate e attese è il più sfavorevole nei cinque principali campionati europei 2026-27.

ha la seconda peggior difesa, con 12 reti subite come la e soltanto il a quota 13. Eppure concede appena 5,3 gol attesi, terzo miglior valore dopo e : lo scarto di 6,7 tra reti incassate e attese è il più sfavorevole nei cinque principali campionati europei 2026-27. Zaccagni ha lasciato il segno nelle ultime tre presenze: assist contro Udinese e Milan , gol contro il Venezia . Un coinvolgimento diretto in una rete anche contro il Monza gli permetterebbe di arrivare a quattro partite consecutive per la prima volta in Serie A; a tre si è già fermato sette volte.

ha lasciato il segno nelle ultime tre presenze: assist contro e , gol contro il . Un coinvolgimento diretto in una rete anche contro il gli permetterebbe di arrivare a quattro partite consecutive per la prima volta in Serie A; a tre si è già fermato sette volte. Varela viaggia a un gol per presenza, con quattro reti in quattro gare. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto Hübner con il Brescia nel 1997-98 e Diabaté con il Benevento nel 2017-18 hanno segnato almeno cinque gol nelle prime cinque apparizioni in Serie A con una neopromossa.

Le statistiche stagionali di Lazio e Monza

Stesso bottino offensivo, rendimento difensivo molto diverso: Lazio e Monza hanno segnato entrambe otto reti, ma i biancocelesti ne hanno subite tre contro le 12 dei brianzoli. La media dei gol incassati è rispettivamente di 0,6 e 2,4 a partita. Il possesso palla è vicino, 46,6% contro 45,2%, mentre la precisione nei passaggi premia i padroni di casa, 85,88% contro 81,87%. Gli ospiti producono più conclusioni, 59 contro 48, e più tiri nello specchio, 30 contro 19; la Lazio, però, presenta un migliore tasso di conversione delle conclusioni, 16,67% contro 13,56%. Identico il numero di corner conquistati, 22, e degli assist complessivi, sei.

Tra i singoli, il miglior marcatore della Lazio è Frattesi con tre gol, seguito da Noslin con due; una rete a testa per Cancellieri, Gudmundsson e Zaccagni. Nel Monza guida Varela con quattro, davanti a Colpani, Mangas, Robinson e Zeballos, tutti a quota uno. La graduatoria degli assist vede Tavares e Zaccagni a due per i biancocelesti, Birindelli e Mangas a due per i brianzoli. Il più ammonito della Lazio è Zaccagni, con due gialli; nel Monza condividono il primato Folorunsho, Kouadio e Lucchesi, anch’essi a due. Non risultano cartellini rossi registrati per le due squadre, quindi non emerge un giocatore con più espulsioni. Tra i portieri, Mandas conta tre partite senza subire gol, 21 parate e un rigore neutralizzato. Nessuna porta inviolata per Törnqvist, Thiam e Pizzignacco; Törnqvist ha comunque effettuato sette parate nella sua unica presenza.

Statistica Lazio Monza Posizione in classifica 3ª 15ª Punti 13 4 Partite giocate 5 5 Vittorie 4 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 3 Gol segnati 8 8 Gol subiti 3 12 Media gol segnati per partita 1,6 1,6 Media gol subiti per partita 0,6 2,4 Partite con porta inviolata 3 0 Possesso palla 46,6% 45,2% Precisione dei passaggi 85,88% 81,87% Tiri totali 48 59 Tiri nello specchio 19 30 Precisione al tiro 39,58% 50,85% Conversione dei tiri in gol 16,67% 13,56% Tiri concessi 65 59 Corner conquistati 22 22 Assist complessivi 6 6 Gol di testa 3 2 Legni colpiti 3 1 Falli commessi 69 66 Cartellini gialli 8 9 Cartellini rossi registrati 0 0 Miglior marcatore Frattesi: 3 Varela: 4 Giocatori con più assist Tavares, Zaccagni: 2 Birindelli, Mangas: 2 Giocatori con più ammonizioni Zaccagni: 2 Folorunsho, Kouadio, Lucchesi: 2 Clean sheet dei portieri impiegati Mandas: 3 Törnqvist, Thiam, Pizzignacco: 0 Giocatore con più falli commessi Provstgaard: 11 Akinsanmiro, Lucchesi: 9 Giocatori con più minuti Mandas, Provstgaard: 450 Birindelli: 443

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Monza? Lazio-Monza si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00, nella 6ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Lazio-Monza? La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma, con la Lazio in casa. Chi è l’arbitro di Lazio-Monza? L’arbitro è Giuseppe Collu, con Bahri e Moro come assistenti. Il quarto ufficiale è Mariani; al VAR c’è Di Paolo, affiancato da Volpi come AVAR.