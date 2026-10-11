Lazio-Monza: rigore negato ai brianzoli si gioca e arriva il rosso diretto a Lucchesi, che polemica

Primo tempo pieno di episodi dubbi all'Olimpico con l'arbitro Collu contestato più volte dagli ospiti, la squadra di Gattuso è in vantaggio di due gol e ha un uomo in più

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Polemiche infinite nel primo tempo di Lazio-Monza. La squadra di Gattuso sta giocando benissimo ma diversi episodi sono stati contestati dai brianzoli che mettono sotto accusa l’arbitro sardo Collu.

Lazio-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara nel primo tempo. Al 3′ Frattesi recupera palla su Folorunsho, che vorrebbe un fallo ma non lo ottiene, e serve Noslin – che innesca Nuno Tavares che segna da fuori area con un bolide. Primo giallo al 13′, è per Carboni per un fallo sullo scatenato Frattesi. Dubbi al 19′: Akinsanmiro si lancia verso l’area, manca il controllo e il pallone finisce a Varela dopo due deviazioni: l’attaccante del Monza segna ma la rete viene annullata per offside. Subito dopo il raddoppio della Lazio: suggerimento di Noslin, Isaksen in area di sinistro batte Tornqvist con un tiro angolato.

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Le proteste del Monza

Al 34′ Nuno Tavares atterra in area Birindelli, i brianzoli chiedono invano il rigore, l’arbitro lascia correre, si gioca e sugli sviluppi dell’azione Noslin scappa verso la porta: Lucchesi lo trattiene vistosamente e per l’arbitro è da rosso diretto tra le proteste dei monzesi. Prima del riposo ammonito anche Doekhi per gioco scorretto su Zeballos. Dopo 2′ di recupero finisce il primo tempo con la Lazio avanti di due gol e in superiorità numerica.

Chi è l’arbitro Collu

Giuseppe Collu, che è stato coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro con Mariani IV uomo, Di Paolo al Var e Volpi all’Avar , è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. Nella scorsa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma. Ultima uscita in Bologna-Parma.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti di Lazio-Monza 7 vittorie Lazio, 9 pareggi, 5 vittorie Monza.