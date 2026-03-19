Lazio, la mossa di Lotito per recuperare consenso: la richiesta di Sarri mentre è pronta un’altra cessione

Il tentativo del presidente di salvare la stagione e riavvicinare i tifosi arriva mentre il tecnico chiede garanzie per il futuro. Ma un big della squadra va verso l’addio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Olimpico pieno contro il Milan è stata un’eccezione: i tifosi della Lazio sono decisi a far ripartire la protesta contro Claudio Lotito, pronto a mettere mano al portafogli pur di recuperare consenso e salvare la stagione. Intanto Maurizio Sarri chiede garanzie sul futuro, mentre una colonna della squadra si prepara all’addio.

Lazio, tifosi ancora contro Lotito

La bella vittoria sul Milan, arrivata in uno stadio Olimpico finalmente gremito, non è bastata per sanare la frattura tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito. I gruppi organizzati che guidano la contestazione contro il presidente hanno già annunciato che dopo la sosta per le nazionali, nella prossima gara interna contro il Parma (il 4 aprile) torneranno a disertare curve e tribune per dimostrare la loro distanza dalla proprietà biancoceleste. In questo contesto, Lotito vuole provare a recuperare consenso con un investimento mirato.

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La mossa di Lotito

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio ha infatti raddoppiato il premio squadra per la vittoria della Coppa Italia, in vista della semifinale di ritorno tra la squadra di Maurizio Sarri e l’Atalanta, in programma il 22 aprile a Bergamo. Se i biancocelesti dovessero riuscire a vincere il trofeo intascherebbero non più 2 milioni di euro lordi, ma ben 4. Con questa mossa, dunque, Lotito vuole provare a ricompattare l’ambiente e spingere la Lazio a conquistare un titolo che salverebbe la stagione e riaprirebbe le porte dell’Europa: chi vince la Coppa Italia, infatti, si qualifica automaticamente per la prossima Europa League.

La richiesta di Sarri

L’iniziativa di Lotito potrebbe avere effetti positivi a breve termine sui giocatori della Lazio, ma difficilmente potrà risolvere le tensioni con Sarri, inaspritesi dopo il mercato di gennaio, ritenuto insufficiente da parte del tecnico biancoceleste. Sarri, che ha un contratto con scadenza nel 2028, chiede rinforzi (scelti da lui) per avviare un nuovo ciclo. Una richiesta su cui, al momento, Lotito non si è ancora pronunciato. Nel frattempo, però, il tecnico della Lazio rischia di perdere un’altra pedina fondamentale dopo i giocatori partiti a gennaio.

Gila verso l’addio

Secondo il Corsport, la partenza di Mario Gila è da ritenere ormai quasi scontata: il veloce difensore spagnolo è al centro di un’asta tra Milan e Inter, che l’hanno entrambe individuato come il rinforzo ideale per il prossimo mercato estivo. Una situazione perfetta per Lotito, che difficilmente rinuncerà a una ghiotta plusvalenza – Gila fu pagato appena 6 milioni di euro nel luglio 2022 – per accontentare il suo allenatore, che invece vorrebbe trattenere il centrale. Dopo la festa col Milan, dunque, sulla Lazio è prevista una nuova tempesta.