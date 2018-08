Lazio, Murgia operato: tutto ok

Il coordinatore dello Staff Medico della Lazio, Fabio Rodia, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato dell'operazione alla mano che ha sostenuto Alessandro Murgia.

"Il giocatore subito un trauma accidentale nell'amichevole disputata sabato scorso contro l’Arsenal ed ha riportato una frattura al quarto metacarpo della mano sinistra: è stata effettuata immediatamente una diagnosi ed abbiamo valutato al meglio il da farsi. Il calciatore, in accordo con la Società, ha optato per un intervento chirurgico utile a migliorare e ad accelerare i tempi per il rientro in campo. Il metacarpo è un osso lungo che mette in articolazione il polso con le dita".

"Se la frattura non viene stabilizzata nei giorni immediatamente successivi all’intervento, da questa possono scaturire dei dolori che vanno ad interferire, soprattutto durante la corsa, con la preparazione precampionato. La sintesi chirurgica garantisce il vantaggio di migliorare la guarigione e di accorciarne i tempi di recupero. Alessandro Murgia porterà un tutore nei primi giorni d’allenamento e poi continueremo a valutare la guarigione della frattura tramite il callo osseo. Adam Marusic e Thomas Strakosha si stanno riprendendo al meglio, mentre Valon Berisha sta seguendo al meglio il suo protocollo riabilitativo. Siamo molto soddisfatti".

SPORTAL.IT | 08-08-2018 16:10