Lazio-Napoli, a Sarri i conti con gli arbitri non tornano: sul web esplode la protesta dei tifosi

Il tecnico biancoceleste amareggiato anche per i risvolti di mercato, Lazzari accusa senza mezzi termini, Conte preoccupato per infortunio Neres

Non ha portato effetti positivi alla Lazio il duro comunicato della scorsa settimana, in cui aveva evidenziato la frequenza di errori arbitrali chiedendo un confronto. Anche dopo la partita persa col Napoli i biancocelesti, che hanno chiuso in 9, si sono lamentati di Massa. Sotto accusa diverse decisioni, sia a livello disciplinare che in occasione del raddoppio di Rrahmani che ha indirizzato la gara in maniera netta dopo mezzora di gioco. Sarri non sa più a chi rivolgersi, Conte si gode una prova di forza e di personalità mentre i tifosi biancocelesti si sfogano sui social.

Sarri: Facciamo meno falli di tutti e abbiamo più espulsi

Si presenta con un discreto ritardo alle tv Sarri, reduce tra l’altro da un intervento programmato al cuore, perfettamente riuscito. “La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi, qualcosa ci abbiamo messo del nostro perché gli abbiamo facilitato il compito ma ho visto forse la squadra più forte in questo momento. Sul primo gol c’era un cross lento, una palla di facile lettura, non serviva restare attaccati adElmas, qualche errore l’abbiamo commesso. Il mercato? Ho detto al direttore che in certe zone di campo abbiamo bisogno di giocatori più forti, poi deciderà la società. Sulla cessione di Castellanos era anche lui a voler andar via ma dovevamo farci trovare pronti”. In sala stampa poi il tecnico biancoceleste tocca il tema arbitraggi: “”Siamo la seconda squadra in Serie A per falli fatti, siamo quelli con meno falli addosso ma con più espulsioni. O facciamo sempre falli enormi o questi numeri non mi tornano. Quest’argomento l’abbiamo affrontato anche ieri in runione, che gli arbitri non siano un alibi. Se sono errori rimangono, se c’è qualcosa di diverso non possiamo fare niente. Abbiamo superato mille difficoltà, mettiamoci anche questo. Purtroppo anche oggi nel finale abbiamo preso due espulsioni evitabili. Anche questa è una difficoltà conosciuta, dalla seconda giornata abbiamo sempre 6/7 giocatori fuori”

Lazzari attacca gli arbitri

Ha ancor meno peli sulla lingua Lazzari che, a Lazio Style Channel, dice in merito agli arbitraggi: “È sotto gli occhi di tutti quel che sta succedendo – si legge su Lalaziosiamonoi.it – non vorrei entrare nel merito per dire qualcosa di sbagliato ma è sotto gli occhi di tutti. Anche oggi ad esempio Zac ha preso nel primo tempo 5-6 falli consecutivi senza che fosse ammonito l’avversario, il secondo giallo di Noslin è incredibile, non possiamo farci molto, appena parli le cose si mettono male. Sono cose difficili da gestire, dispiace per Noslin e Marusic, perdiamo due giocatori importanti in un momento ricco di assenze. Da mercoledì cercheremo di vincere. Affronteremo l’ultima in classifica ma è una squadra che doveva lottare per l’Europa, sappiamo le difficoltà della partita, ci dovremo far trovare pronti”.

Conte fa catenaccio sul mercato: “Porta sfiga”

Sorride Conte che continua a sottolineare come la sua squadra stia facendo risultati impensabili a fronte dei tanti infortuni. Che anche oggi hanno avuto una new entry. La nota negativa è l’infortunio di Neres, che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia e dovrebbe star fuori un paio di settimane: “Non è una cosa muscolare, domani vedremo meglio, speriamo non sia nulla di grave, già siamo pochi”). Il tecnico azzurro batte sui meriti dei giocatori: “L’interpretazione della gara è stata eccezionale. Potevamo fare anche un gol in più e nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ecco, ci sta mancando un po’ di cinismo. Tante volte non concretizziamo ma i ragazzi stanno facendo molto bene e sono veramente contento. Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo cose importanti al di là della vittoria. Battiamo squadre forti con qualità di gioco elevata. Non sarà facile, ora, dato che si giocherà ogni tre giorni e non si possono fare troppe rotazioni. Speriamo di non pagare conseguenze per il fatto di dover giocare ogni tre giorni e dovendo sfruttare tanto alcuni calciatori”. Ultima riflessione sul mercato: “Non tocco questo argomento. L’anno scorso ho detto “speriamo di non fare danni ed è andato via Kvara, quindi ha portato anche sfiga. Io devo ottimizzare le risorse che mi vengono date, so che le aspettative su di me sono sempre altissime”.

La rabbia dei tifosi della Lazio

Fioccano intanto le reazioni sui social che registrano la rabbia dei tifosi della Lazio: “Punizione inesistente per il Napoli, loro non ammoniti, noi rossi ridicoli..” e poi: “Gli errori a sfavore della squadra di Sarri stanno diventando veramente troppi: il fallo di mano fischiato a Noslin e la seconda ammonizione sono qualcosa di veramente inguardabile in Serie A. Massa scandaloso” e anche: “Comunque alla Lazio serve uno psichiatra per I propri giocatori. Non possono finire in 9 tutte le partite” e ancora: “Se i “big match” del Napoli non finiscono con minimo 3 espulsioni, gol irregolari e mille polemica non si possono chiamare tali. Una vergogna inaudita, una vita a criticare i nemici della Juve per poi convertirsi in loro”.

C’è chi scrive: “Se avessero subito loro il secondo gol e Noslin avesse giocato per il Napoli, non oso immaginare cosa sarebbe successo. Un arbitraggio a senso unico, ma tutti zitti” e poi: “Non serviva l’aiutino dell’arbitro sul gol del 2-0 che poi dilania una partita con 3 cartellini rossi senza senso! Arbitro scarso l’ennesimo ed ennesima partita Lazio in 9 grazie Aia, sempre il vostro dovere” e infine: “La causa del clima teso è colpa dell’arbitro Massa che a parità di falli ha avuto valutazioni e atteggiamenti diversi. Secondo me le ammonizioni di Zaccagni e Noslin la seconda sono senza senso”.