Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Caicedo con Immobile, Correa ko

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

NAPOLI (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

Problema fisico per Correa, che va direttamente in tribuna e lascia spazio a Caicedo accanto a Immobile. Conferma per Escalante in cabina di regia insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lazzari e Marusic i due esterni.

Gattuso deve fare a meno degli infortunati Osimhen e Mertens: il centravanti sarà così ancora Petagna, supportato da Politano e Lozano. Fabian Ruiz e Zielinski accanto a Bakayoko in mediana, dentro Maksimovic in difesa.

OMNISPORT | 20-12-2020 20:12