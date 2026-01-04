Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: la bocciatura di Conte, la mossa di Sarri

Conte e Sarri puntano a iniziare al meglio il 2026: gli azzurri vogliono rimanere aggrappati alla vettà e sfatare un tabù, le scelte dei due tecnici

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lunch match di spessore all’Olimpico. Alle 12.30 si affrontano Lazio e Napoli. Conte non ha mai battuto Sarri, gli azzurri non battono il club di Lotito da tre anni e le sfide all’ora di pranzo non sono pro­prio le sue pre­fe­rite: delle ultime sette ne ha vinte sol­tanto tre. Le scelte dei due allenatori nell’anticipo pomeridiano della 18° giornata.

Lazio-Napoli, il cammino delle due squadre

In classifica la Lazio è ottava con 24 punti, il Napoli è terzo, dietro Inter e Milan, a quota 34 e vuol cancellare il ko in trasferta di Udine per restare nelle zone altissime della classifica. I partenopei hanno anche una gara da recuperare e non disputata in occasione della Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita: è quella col Parma che sarà giocata il 14 gennaio.

Conte boccia Lang, le scelte di Sarri

Il Napoli ripropone il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, inamovibili nel trio difensivo Di Lorenzo e Rrahmani, con Juan Jesus preferito a Buongiorno. McTominay e Lobotka in mediana, sulla fascia destra è confermato Politano, a sinistra recupera Spinazzola. In attacco bocciato Lang, tocca ancora Neres ed Elmas a supporto di Hojlund. Nella Lazio in cabina di regia c’è Cataldi coadiuvato da Guendouzi e Basic; in attacco tocca a Noslin.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

  • LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Noslin, Zacccagni. Allenatore: Sarri.
  • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte

Lazio-Napoli: tutte le emozioni del match

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: la bocciatura di Conte, la mossa di Sarri 2025, un anno di imprese sportive: Sinner, il Napoli, la Davis, Brignone, Pogacar, Duplantis e l’Italvolley ANSA

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lazio - Napoli
Fiorentina - Cremonese
Verona - Torino
Inter - Bologna

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio