Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: la bocciatura di Conte, la mossa di Sarri

Lunch match di spessore all’Olimpico. Alle 12.30 si affrontano Lazio e Napoli. Conte non ha mai battuto Sarri, gli azzurri non battono il club di Lotito da tre anni e le sfide all’ora di pranzo non sono proprio le sue preferite: delle ultime sette ne ha vinte soltanto tre. Le scelte dei due allenatori nell’anticipo pomeridiano della 18° giornata.
Lazio-Napoli, il cammino delle due squadre
In classifica la Lazio è ottava con 24 punti, il Napoli è terzo, dietro Inter e Milan, a quota 34 e vuol cancellare il ko in trasferta di Udine per restare nelle zone altissime della classifica. I partenopei hanno anche una gara da recuperare e non disputata in occasione della Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita: è quella col Parma che sarà giocata il 14 gennaio.
Conte boccia Lang, le scelte di Sarri
Il Napoli ripropone il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, inamovibili nel trio difensivo Di Lorenzo e Rrahmani, con Juan Jesus preferito a Buongiorno. McTominay e Lobotka in mediana, sulla fascia destra è confermato Politano, a sinistra recupera Spinazzola. In attacco bocciato Lang, tocca ancora Neres ed Elmas a supporto di Hojlund. Nella Lazio in cabina di regia c’è Cataldi coadiuvato da Guendouzi e Basic; in attacco tocca a Noslin.
Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali
- LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Noslin, Zacccagni. Allenatore: Sarri.
- NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte
