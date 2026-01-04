Lazio-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Napoli di Serie A 2025/26, 18a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Lazio–Napoli accende l’Olimpico: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma il 4 gennaio 2026 alle 12.30 per la 18a giornata di Serie A 2025/26. Classifica che racconta un incrocio di ambizioni: Napoli terzo (34 punti in 16 gare: 11 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 24 gol segnati, 13 subiti) e Lazio nona (24 punti in 17 gare: 6 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 18 gol fatti, 12 incassati). Sfida dal sapore di big match e snodo europeo: difese solide, dettagli e panchine pesanti potrebbero fare la differenza.

Probabili formazioni

All’Olimpico si va verso un duello di scacchi: la Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3 con Provedel a blindare i pali e coppia centrale Romagnoli-Gila; Marusic e Pellegrini potrebbero garantire equilibrio sulle corsie. In mezzo Cataldi regista, con Guendouzi e Basic a interdire e cucire; davanti Noslin riferimento, Cancellieri e Zaccagni larghi. Il Napoli dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: Di Lorenzo braccetto a destra, Rrahmani perno, Jesus sul centro-sinistra; corsie a Politano e Spinazzola, in mediana Lobotka con McTominay. Tra le linee Neres ed Elmas a supporto di Højlund. Le assenze di De Bruyne e Anguissa peserebbero nei meccanismi, con Olivera e Beukema in dubbio; per la Lazio solo Gigot ai box. Nessuno squalificato segnalato al momento.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Lazio arriva con una lista corta, ma l’assenza di Gigot riduce le rotazioni dietro. Il Napoli potrebbe fare i conti con defezioni pesanti in mediana e trequarti: De Bruyne e Anguissa toglierebbero qualità tra le linee, mentre Lukaku e Gilmour allungano i tempi delle alternative. Restano da valutare Olivera e Beukema, che potrebbero essere gestiti fino all’ultimo.

Le ultime partite giocate

La Lazio arriva da una striscia con pochi gol segnati ma buona tenuta difensiva, mentre il Napoli ha cambiato marcia con tre successi di prestigio e un rendimento offensivo in crescita. Trend recente: biancocelesti pragmatici, azzurri in fiducia.

Nelle ultime 5 di campionato la Lazio ha raccolto 6 punti; il Napoli ne ha totalizzati 12.

L’arbitro di Lazio-Napoli

Dirige Davide Massa (Imperia): in questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 6 gare, con 30 cartellini gialli, 1 rosso e nessun rigore concesso; media 5,1 ammonizioni a partita. Squadra arbitrale: assistenti Meli e Alassio, IV uomo Piccinini, Di Paolo al VAR, Doveri all’AVAR.

Informazioni interessanti

Tradizione recente favorevole alla Lazio, che non perde da cinque incroci con il Napoli, e Olimpico spesso tirato: le ultime due in casa biancoceleste sono finite in parità. In panchina si ritrovano due maestri con idee forti: Sarri e Conte, con un precedente particolare a indirizzare la narrativa della vigilia. La Lazio è squadra corta e molto efficace nel primo tempo, dove concede poco; il Napoli arriva in striscia positiva, pulito dietro e cinico davanti, con uomini capaci di spaccare la partita tra esterni e trequarti. Attenzione ai piazzati, alla gestione dei ritmi e alla disciplina tattica: potrebbe essere una sfida a scacchi in cui un episodio cambia il copione.

La Lazio è imbattuta da cinque gare di Serie A contro il Napoli (3 successi, 2 pari): striscia che i biancocelesti non registravano dai tempi d’oro degli anni ’60.

è imbattuta da cinque gare di Serie A contro il (3 successi, 2 pari): striscia che i biancocelesti non registravano dai tempi d’oro degli anni ’60. All’Olimpico le ultime due sfide sono finite in equilibrio: dopo una lunga serie senza pareggi, la bilancia si è fermata sul pari in entrambe le occasioni.

Conte e Sarri , storia di panchine: l’allenatore azzurro ha perso i due confronti in A con il tecnico biancoceleste nel 2019/20 e cerca riscatto.

e , storia di panchine: l’allenatore azzurro ha perso i due confronti in A con il tecnico biancoceleste nel 2019/20 e cerca riscatto. Lazio molto “da clean sheet”: cinque reti inviolate su otto gare interne e chance concreta di allungare il filotto.

molto “da clean sheet”: cinque reti inviolate su otto gare interne e chance concreta di allungare il filotto. Nei confronti tra squadre dell’attuale top-10, il Napoli viaggia forte (16 punti in 8 partite); la Lazio ha raccolto meno (5 in 8) e punta lo scatto.

viaggia forte (16 punti in 8 partite); la ha raccolto meno (5 in 8) e punta lo scatto. Il Napoli arriva da tre successi di fila senza subire gol e sogna il poker con quarta porta inviolata consecutiva.

arriva da tre successi di fila senza subire gol e sogna il poker con quarta porta inviolata consecutiva. Primo tempo blindato: Napoli e Lazio sono le due squadre che hanno incassato meno gol nei 45’ iniziali (quattro a testa).

e sono le due squadre che hanno incassato meno gol nei 45’ iniziali (quattro a testa). Isaksen “bestia nera” recente: due reti ai partenopei nelle ultime due sfide contro il Napoli .

“bestia nera” recente: due reti ai partenopei nelle ultime due sfide contro il . Højlund a quota nove centri stagionali con il Napoli: è a un passo dalla doppia cifra più rapida della sua carriera nei top campionati.

Le statistiche stagionali di Lazio e Napoli

Possesso e volume: Napoli più dominante palla al piede (56,1% vs 51,7%), più preciso al tiro (51,3% vs 45,7%) e con 24 reti segnate contro le 18 della Lazio. I biancocelesti, però, brillano dietro: 12 gol subiti in 17 gare e 9 clean sheet, numeri da squadra estremamente organizzata. Disciplina: più gialli per la Lazio (33) rispetto al Napoli (24).

Focus giocatori: per la Lazio spiccano le reti di Zaccagni e Cancellieri (3 a testa) e gli assist di Cataldi e Basic (2); tra gli azzurri guida Højlund (6 gol), con contributi pesanti di De Bruyne e Anguissa (4), mentre Neres e McTominay sono i migliori nei passaggi vincenti (3). Tra i pali, Provedel è già a 9 clean sheet, Milinkovic-Savic a quota 4 (più 2 per Meret).

Lazio Napoli Partite giocate 17 16 Numero di partite vinte 6 11 Numero di partite perse 5 4 Numero di partite pareggiate 6 1 Gol totali segnati 18 24 Gol totali subiti 12 13 Media gol subiti per partita 0,7 0,8 Percentuale possesso palla 51,7 56,1 Tiri nello specchio della porta 70 80 Percentuale di tiri in porta 45,7 51,3 Clean sheet 9 6 Numero totale di cartellini gialli 33 24 Capocannoniere Zaccagni 3 Højlund 6 Top assistman Cataldi 2 Neres 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Napoli? Lazio-Napoli si gioca il 4 gennaio 2026 alle ore 12.30. Dove si gioca Lazio-Napoli? La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Napoli? L’arbitro è Davide Massa; assistenti Meli e Alassio, IV uomo Piccinini, VAR Di Paolo, AVAR Doveri.