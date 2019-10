La Lazio sta osservando con attenzione le prestazioni di Sofyan Amrabat, centrocampista del Bruges attualmente in prestito nel Verona.

Il nazionale marocchino sta impressionando gli osservatori per la sua qualità e per i palloni toccati in mezzo al campo, e i biancocelesti hanno chiesto informazioni agli scaligeri per un possibile ingaggio nei prossimi mesi. Al giocatore è interessata anche la Fiorentina.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 10:17