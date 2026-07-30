Il centrocampista allontanato dalla sessione del mattino a Formello dopo un battibecco con l’allenatore, ma i social non perdonano Ringhio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nervi tesi nell’allenamento mattutino della Lazio a Formello: Rino Gattuso e Kenneth Taylor sono stati protagonisti di una lite, conclusa con l’allontanamento del centrocampista. Un episodio che conferma la tensione all’interno del gruppo biancoceleste e che rilancia gli attacchi al tecnico: sui social la maggioranza dei tifosi s’è schierata con l’olandese.

Lazio a nervi tesi, lite tra Gattuso e Taylor

Dopo le scintille nell’amichevole vinta sul Flaminia, da Formello arriva un altro episodio che sembra confermare un certo nervosismo all’interno della Lazio. Durante l’allenamento del mattino, infatti, Rino Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor sono stati protagonisti di una lite: il battibecco, durato pochi secondi, si è concluso con l’allontanamento dell’olandese ex Ajax dal campo di gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lite Gattuso-Taylor: cosa è successo

A scatenare la lite, una lamentela di troppo di Taylor. Nel corso delle esercitazioni tattiche il centrocampista olandese ha subito un contrasto a suo giudizio troppo duro da parte di un compagno di squadra, fermandosi. Gattuso, che invece pensava si trattasse di un regolare contatto di gioco, ha invitato con modi bruschi Taylor a continuare, ricevendo in cambio una risposta polemica da parte del centrocampista. A quel punto Gattuso ha perso le staffe e avvicinandosi verso il giocatore lo ha invitato con modi decisi a uscire dal campo. Taylor ha eseguito l’ordine e la Lazio ha proseguito l’allenamento.

Lazio, i tifosi si schierano con Taylor

Lo scontro tra Gattuso e Taylor non pare dunque un episodio particolarmente grave, tuttavia conferma una certa tensione all’interno dell’ambiente biancoceleste. E, soprattutto, fornisce ai detrattori del tecnico all’interno della tifoseria una nuova occasione per andare all’attacco di Ringhio.

“Il giocatore piu forte in rosa cacciato via… grande Gattuso, sta in linea con la società”, ironizza CheLaziooo su X. Tick concorda: “L’unico giocatore buono rimasto e giustamente Gattuso lo tratta a pesci in faccia”. “Gattuso è un mister da serie C, categoria adatta a lui con risse pedate e lanci lunghi. E pensare che per qualcuno avrebbe dovuto portare l’Italia ai Mondiali”, attacca Federico. “Non c’è proprio nessuno che voglia allenarsi con Gattuso”, aggiunge Hatim. “Taylor già voleva seguire Farioli al Porto lo scorso anno invece di venire da noi (parole sue), quest’anno andrebbe via volentieri… e del resto come biasimarlo?”, scrive Gianmarco.