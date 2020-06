Lazio, niente da fare per Lulic

In casa Lazio settimana di nuovi controlli per Lulic che rischia di aver terminato in anticipo la stagione: la caviglia operata due volte a febbraio non è ancora del tutto guarita e sarà difficile rivederlo in campo a breve.

Agli ordini di Inzaghi mancavano all'appello Marusic, André Anderson e Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste durante la scorsa amichevole in famiglia è stato costretto a fermarsi a causa di un indurimento al polpaccio e andranno valutate le sue condizioni. Buone notizie per Leiva e Cataldi, riaggregati al gruppo.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 16:39