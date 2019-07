Lazio, niente sconti allo United per Milinkovic-Savic

La trattativa per il passaggio di Milinkovic-Savic dalla Lazio al Manchester United è tutt'altro che semplice. Lotito, patron del club biancoceleste, non ha nessuna intenzione di fare sconti al club inglese per il suo gioiello.

Si parla di una base pari a 75 milioni di euro, con altri 15 milioni in bonus. Al momento, la proposta dei Red Devils sarebbe lontana da quanto richiesto dalla Lazio. Da ricordare che il mercato, in Inghilterra, chiude il prossimo 8 agosto.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 08:10