Lazio: nome a sorpresa per la difesa

La Lazio pensa a Matteo Darmian per rinforzare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Tare avrebbe sondato il terreno per il terzino del Manchester United, inseguito a lungo in estate da altri club italiani come Juve, Inter e Napoli.

I primi contatti con i dirigenti dei Red Devils sono già stati avviati. La volontà dei biancocelesti sarebbe quella di trovare un’intesa già nelle prossime settimane, ufficializzando poi l’accordo a gennaio. Se l’affare non andasse in porto, Tare ha pronte due alternative: Rafael del Lione e Lainer del Salisburgo.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 15:20