La Lazio insiste per Francesco Acerbi, individuato come sostituto di Stefan De Vrij per la prossima stagione.

Il direttore sportivo dei biancocelesti Tare ha offerto al Sassuolo 9 milioni di euro, ma i neroverdi, dicono no e chiedono almeno 15 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il Galatasaray.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 11:35