Lazio, nuovi guai per Lotito: si rischia ancora un mercato a saldo zero

Biancocelesti di nuovo a rischio mercato a saldo zero per un lieve sforamento dei parametri finanziari. Attesa per il verdetto finale, mentre Romagnoli saluta.

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Le prove di distensioni tra Lotito e i tifosi, il nuovo allenatore scelto al posto di Sarri e le cessioni in atto per risanare i conti non migliorano il quadro generale della Lazio. I biancocelesti restano di nuovo in attesa di conoscere il proprio margine operativo in vista della sessione estiva di mercato. Dalle verifiche effettuate dalla Commissione indipendente incaricata di monitorare i conti delle società professionistiche, è emerso un lieve superamento del parametro relativo al costo del lavoro allargato, l’indice che impone ai club di mantenere le spese entro il 70% dei ricavi.

Cosa significa il vincolo del saldo zero

Nella giornata di ieri il club biancoceleste ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione: “di aver ricevuto la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A delle Noif”.

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Alla luce dell’attuale situazione, dal 1° luglio la Lazio potrà effettuare nuovi tesseramenti soltanto compensando ogni operazione in entrata con una corrispondente uscita. In pratica, gli investimenti sul mercato dovranno essere coperti dagli incassi derivanti dalle cessioni. Si tratta dello stesso scenario già vissuto durante la finestra invernale, mentre un anno fa il club si era trovato di fronte a un blocco ben più severo delle operazioni.

C’è fiducia per una soluzione positiva

A Formello, però, filtra ottimismo. Lo sforamento registrato sarebbe infatti molto contenuto e potrebbe essere corretto attraverso l’utilizzo di accantonamenti e crediti esigibili previsti dalla normativa federale.

I dati esaminati dalla Commissione fanno riferimento alla situazione economica fotografata al 31 marzo e non possono essere modificati. Tuttavia esistono strumenti contabili che consentono di colmare eventuali differenze. Per questo motivo la società confida di ottenere nei prossimi giorni il via libera definitivo e tornare ad operare senza limitazioni.

Romagnoli verso il Qatar

In attesa di conoscere l’esito finale della vicenda, la Lazio continua a lavorare sulle uscite. È ormai ai dettagli il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al Sadd. L’operazione dovrebbe garantire circa 3,5 milioni di euro alle casse biancocelesti, mentre il difensore firmerà un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione.

Un ulteriore introito arriverà inoltre dalla cessione di Vedat Muriqi dal Maiorca al Fenerbahçe. Grazie a una percentuale sulla futura plusvalenza concordata al momento della vendita dell’attaccante kosovaro, il club capitolino dovrebbe incassare circa 2,7 milioni di euro.

Tifosi in protesta e Gattuso in attesa

Le limitazioni sul mercato rappresentano un ulteriore motivo di tensione in un ambiente già agitato. La tifoseria organizzata ha infatti respinto il tentativo di riavvicinamento del presidente Claudio Lotito e continua a portare avanti la propria contestazione, annunciando il boicottaggio della campagna abbonamenti e la presenza allo stadio soltanto in occasione delle trasferte e dei derby contro la Roma.

Anche il nuovo allenatore Rino Gattuso segue con attenzione gli sviluppi della situazione. Il tecnico ha già indicato alla dirigenza le priorità per rafforzare la rosa, ma molto dipenderà dall’esito delle verifiche economiche.

Asp Jensen tra gli obiettivi

Nonostante le restrizioni, la Lazio continua a monitorare possibili rinforzi. Uno dei profili seguiti è quello di Asp Jensen, talento offensivo danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco.

Nell’ultima stagione, disputata in prestito al Grasshopper, il giovane attaccante ha collezionato numeri importanti, mettendo a segno 9 gol e servendo 9 assist in 40 presenze complessive. Un profilo che potrebbe rappresentare un investimento interessante per il futuro del club biancoceleste.

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