Lazio, occhi puntati su Frigo

La Lazio starebbe flirtando con Frigo. L'attaccante esterno in forza al Friburgo sarebbe un vecchio pallino di Tare che l'avrebbe anche già trattato in passato. Il club tedesco lo valuta circa 10/12 milioni di euro ma la Lazio punterebbe ad un forte sconto.

Classe 1993, il tedesco con cittadinanza italiana sarebbe felicissimo di approdare in Serie A e avere l'occasione di giocare in Champions League. Quest'anno ha segnato quattro reti in 24 gare ma ha fornito ben otto assist.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 08:40