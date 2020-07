La Lazio sta seguendo con attenzione Kevin Lasagna. Secondo quanto riporta Sportmediaset, i biancocelesti, a caccia di un attaccante, lo considerano un’alternativa alla punta del Levante, di proprietà del Real, Borja Mayoral.

Lasagna dalla ripresa del campionato ha segnato a raffica, raggranellando un bottino da 6 reti in 8 partite di campionato. Non ha giocato l’ultima gara contro la Juve per un affaticamento muscolare.

OMNISPORT | 24-07-2020 10:41