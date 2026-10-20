Lazio, per sognare davvero serve l’Olimpico: l’appello di Fabiani ai tifosi, ma il web non perdona Lotito 

Il d.s. ha teso la mano al popolo biancoceleste nel tentativo di porre una tregua alla contestazione e riportare le persone allo stadio: fredda la risposta dei social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Serve l’Olimpico di nuovo gremito e colorato di biancoceleste per vivere davvero una stagione indimenticabile: questo il pensiero del d.s. della Lazio Angelo Fabiani, che ha lanciato un appello ai tifosi chiedendo una tregua alla contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito che ha svuotato lo stadio. Ma la risposta del web, per ora, è piuttosto fredda.

Lazio, l’appello di Fabiani ai tifosi

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso vince, dà spettacolo e domina la classifica insieme all’Inter, ma è impossibile godere di questa rinascita biancoceleste in un Olimpico vuoto: questa la tesi del Angelo Fabiani che dalla radio ufficiale del club ha lanciato ai tifosi un appello alla tregua. Fabiani non chiede di interrompere del tutto la contestazione nei confronti di Claudio Lotito, ma di interromperla almeno allo stadio, le cui tribune vengono da mesi sistematicamente disertate nelle gare interne sia dagli ultrà che dai tifosi comuni, uniti nella lotta contro il presidente della Lazio.

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Lo spettacolo dei tifosi a Torino

Il ragionamento di Fabiani inizia dal trionfo della Lazio a Torino, in casa della Juventus. “Domenica c’è stato uno spettacolo nello spicchio dello stadio riservato ai nostri tifosi, con la gioia dei ragazzi di condividere con la propria gente la vittoria”, ha evidenziato il d.s., marcando poi la differenza con l’atmosfera che si respira ormai da mesi a Roma. “Mi prenderò altri insulti, ma non fa niente: il fatto che l’Olimpico sia vuoto lo sento un po’ come una sconfitta, un macigno, mi pesa molto. Roba da non dormirci la notte”, le parole del direttore sportivo.

Fabiani chiede una tregua nella lotta

Fabiani non chiede ai tifosi di interrompere del tutto la protesta verso Lotito, ma almeno di guardare agli interessi della Lazio tutta – squadra, società e tifosi – quando i biancocelesti giocano in casa. “Nelle guerre ci sono le tregue – la premessa di Fabiani – e io voglio lanciare un guanto d’amore, di buon senso: siamo tutte persone intelligenti, prendiamoci una tregua. Poi ognuno rimane sulle proprie posizioni”.

Subito dopo, il d.s. chiarisce che la sua preoccupazione non è per le casse del club, penalizzate dai mancati introiti di biglietti e abbonamenti, ma per la Lazio di Gattuso. “Non c’è un problema di botteghino – afferma il dirigente – Mi piacerebbe vedere già da sabato uno stadio pieno, al di là del risultato. Mi piacerebbe accarezzare un ambiente festoso, tra tifosi e calciatori. Una tregua sarebbe la vittoria più bella”.

I tifosi non perdonano Lotito

All’appello di Fabiani, però, i tifosi della Lazio hanno risposto finora con freddezza. Nessuna replica ufficiale da parte degli ultrà, mentre sui social dagli account di fede biancoceleste si alza un messaggio piuttosto chiaro: niente tregua finché c’è Lotito al vertice del club. “Andatevene e lo stadio sarà strapieno”, scrive Gxboo su X. “Ora si mettono pure a piagnucolare. Una Lazio in alto in classifica e uno stadio vuoto fa ancora più effetto ed è un bene, il colpo all’immagine di chi tutto questo ha causato è pesante”, commenta AxelMax. “Vi piacerebbe l’Olimpico pieno, così il tuo padrone si mette in tasca altri bei soldoni!”, attacca Giovanni. “La tregua la vediamo a gennaio quando sarete costretti a fare cassa sul mercato”, scrivw Tommaso. “Chiede una tregua? È il momento di attaccare più intensamente”, aggiunge MarcoParoleria.

Antonio, invece, ha una soluzione: “Non so se sia possibile per le regole della Lega Calcio, ma io venderei i biglietti a zero (o al minimo consentito, che spero sia molto basso). I contestatori raggiungerebbero l’obiettivo di non finanziare la Lazio e lo stadio si riempirebbe. Sarebbe una mossa difficilmente criticabile”.