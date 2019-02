Finalmente buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il centrocampista della Lazio Marco Parolo si è sottoposto martedì ad alcuni esami che hanno dato un esito incoraggiante: i test hanno scongiurato lesioni ai legamenti, e il giocatore lavora adesso per tornare a disposizione per la semifinale d'andata contro il Milan.

Difficile invece rivedere con i rossoneri Wallace, alle prese con una lesione tra primo e secondo grado rimediata contro l'Inter.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 10:10