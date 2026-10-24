Lazio-Parma 2-1, pagelle: Mandas salva Gattuso (7), Taylor rompe l’equilibrio (7). Diego Carlos rovina tutto (5)

Altro successo per la formazione biancoceleste: il portiere decisivo più volte sullo 0-0, il centrocampista è dappertutto e firma il gol che sblocca l'incontro

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Lazio supera il Parma per 2-1 all’Olimpico e conquista una vittoria costruita dopo un primo tempo più complicato di quanto racconti il risultato finale. Gli ospiti riescono a rendersi pericolosi in diverse occasioni, ma trovano sulla loro strada un Mandas decisivo, capace di neutralizzare le conclusioni di Romero e Touré. Dall’altra parte, i biancocelesti spingono soprattutto sulla corsia sinistra e vanno vicini al vantaggio con Isaksen, che colpisce anche una traversa di testa prima di vedersi annullare un gol per fuorigioco. La svolta arriva al 50′, quando Taylor trova il sinistro vincente dalla distanza e porta avanti la squadra di Gattuso. Il centrocampista si rivela determinante in una gara che fino a quel momento non aveva avuto un padrone assoluto.

Il Parma prova a reagire, ma fatica a trovare gli spazi per impensierire nuovamente la retroguardia laziale. Al 58′ arriva anche il raddoppio, con Diego Carlos che devia nella propria porta un cross di Nuno Tavares. Il difensore vive così una serata da dimenticare, mentre il terzino portoghese si distingue per la spinta costante sulla fascia. Tra i biancocelesti brillano anche le iniziative di Isaksen, mentre sul fronte ospite Romero è uno dei più attivi soprattutto nel primo tempo. Nel finale Lontani rende meno amaro il ko quando però è troppo tardi. La differenza la fanno la maggiore concretezza della Lazio e gli episodi, che condannano un Parma capace di creare qualche problema ma troppo fragile nei momenti decisivi.