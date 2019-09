Lazio-Parma 2019-2020, le probabili formazioni

Sarà il posticipo domenicale tra Lazio e Parma a chiudere la quarta giornata di andata in serie A. Biancocelesti reduci da due sconfitte di fila (una in campionato, una in Europa League), ducali che domenica hanno perso in casa con il Cagliari.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Lazzari, Jony, Parolo, Cataldi, V. Berisha, Anderson, Caicedo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gius.Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Gagliolo, Laurini, Karamoh, Sprocati, Cornelius.

