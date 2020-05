Lazio, Patric contro l'annullamento della stagione

Attraverso la diretta Instagram con El Chiringuito de Jugones, Patric ha spiegato come la sua volontà sia quella di tornare in campo: "Se tutto sta tornando alla normalità, perché noi calciatori dobbiamo rimanere fermi? In Italia come in Francia? No lo accetteremo, mancano dodici partite".

Il difensore della Lazio aggiunge: "E' un momento storico per la Lazio, stiamo facendo un grande campionato. Non si può prendere la decisione di dare il titolo a una squadra quando mancano ancora così tante partite. Paura? No, non ho paura. Bisogna avere prudenza, ma dobbiamo tornare".

SPORTAL.IT | 06-05-2020 09:02