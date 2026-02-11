Lazio, paura per Pedro: esce in lacrime contro il Bologna, si teme grave infortunio

L’attaccante ha lasciato il campo praticamente allo scadere del primo tempo dopo un contrasto con Odgaard

Paura per Pedro in casa Lazio: al 45’ della gara di Coppa Italia in casa del Bologna l’attaccante ha lasciato il campo in lacrime per un brutto infortunio dopo un contrasto con Odgaard.

Lazio, paura per Pedro

Sono momenti di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Pedro, vittima di un infortunio durante il primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’attaccante biancoceleste è rimasto vittima di un infortunio al 42’ che l’ha costretto a lasciare il campo qualche minuto dopo, prima dell’intervallo. In quel momento la squadra di Maurizio Sarri era sotto per 1-0 nel punteggio.

Le lacrime all’uscita dal campo

Che la situazione di Pedro fosse seria lo si è capito immediatamente dopo il contrasto di gioco col bolognese Odgaard che ha causato l’infortunio dell’attaccante. Il 38enne spagnolo si è disperato, ma non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto: il giocatore infatti si teneva sia la caviglia che il ginocchio destro. Dopo tre minuti a terra, lo staff medico della Lazio ha chiamato il cambio a Sarri, che al 45’ ha inserito Noslin al posto di Pedro. Uscito dal campo a spalla e poi trasportato fuori dal Dall’Ara in barella, Pedro non è riuscito a trattenere le lacrime.

Pedro in ospedale

Dopo aver lasciato lo stadio, Pedro è stato immediatamente trasferito in ospedale per accertamenti: dalle prime indiscrezioni provenienti da Bologna si teme una frattura. La speranza è che si tratti soltanto di una contusione o di una distorsione: un infortunio più grave potrebbe avere serie conseguenze sulla carriera di Pedro, attaccante di enorme esperienza che compirà 39 anni nel prossimo luglio.