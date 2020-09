Lazio, per la difesa un nome nuovo... ma non troppo

Dopo l’addio nell’estate di tre anni fa, Wesley Hoedt potrebbe tornare a vestire la maglia della Lazio. Il difensore olandese, tornato al Southampton dopo i prestiti al Celta e all’Anversa, è desideroso di un rilancio e vorrebbe ripartire proprio dal club biancoceleste che, dopo averlo prelevato dall’AZ ALkmaar, gli aveva fatto fare il salto di qualità. A riportare la notizia è il portale ‘Cittaceleste.it”.

Il Southampton non avrebbe nulla in contrario a girare Hoedt in prestito, giacché non rientra nelle priorità del tecnico Ralph Hasenhuettl. La distanza tra i due club, che sembra comunque facilmente superabile, è sulla formula: i Saints puntano a concedere il diritto di riscatto mentre Lotito vorrebbe un prestito secco, anche corrispondendo una cifra da concordare con il club inglese.

OMNISPORT | 22-09-2020 12:45