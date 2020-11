Lazio, per Luis Alberto si fanno avanti in due

Nonostante le scuse dopo le esternazioni riguardanti l’acquisto di un aereo personalizzato da parte della società, il rapporto fra Luis Alberto e la Lazio sembra essere vicino al capolinea. E due ambiziosi club esteri, l’Everton e il Siviglia, sono pronti ad approfittarne

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, i toffees del tecnico Carlo Ancelotti vedono in Luis Alberto il rinforzo ideale per confermare le ambizioni di alta classifica in Premier League, mentre gli andalusi vorrebbero ridargli una chance dopo averlo lasciato andare definitivamente al Liverpool nell’estate 2013.

OMNISPORT | 18-11-2020 20:33