Lazio, perchè il gol di Davis era da annullare: esplode la bufera sul web

Continuano le polemiche per l'episodio da moviola di Udinese-Lazio: i commenti di Marelli e Calvarese scatenano il web. Il comunicato della Lazio

Mancano dieci secondi alla fine di Udinese-Lazio quando su una progressione offensiva dei bianconeri arriva il gol del pareggio, al 95′ con Davis, ma potenzialmente viziato da due episodi irregolari. L’arbitro Colombo, dopo un controllo del VAR, convalida la rete ma i biancocelesti scatenano l’inferno a fine gara. Non solo, tra ex arbitri e tifosi, sul web è bufera per l’ episodio da moviola di fine gara. I commenti di Luca Marelli, Giampaolo Calvarese e le proteste furiose sui social.

Marelli spiega perché ci sia un vuoto nel regolamento

Il comunicato della Lazio per il gol di Davis

Il commento di Gianpaolo Calvarese

I tifosi criticano il protocollo

A spiegare sui social i motivi della decisione del VAR in Udinese-Lazio, è l’ex arbitro e commentatore di DAZN. Luca Marelli spiega sui social: “Pisa-Fiorentina: Meister tocca il pallone col braccio davanti al corpo, controlla il pallone in avanti, si coordina, tira e segna. Rete annullata per immediatezza.”

E ancora: “Empoli-Inter, ottobre 2024: Darmian tocca casualmente il pallone, controlla, tocca il pallone tre volte, copre una quindicina di metri e, dopo 4/5 secondi, segna. Rete annullata per immediatezza. Entrambi le reti sono state annullate correttamente, come affermato anche dall’AIA.”

Marelli spiega poi cosa sia accaduto in Udinese-Lazio: “Oggi episodio ancora differente, con un tocco in area, pallone che si ferma nel possesso di Davis (ma NON conta ai fini della decisione il fatto che il pallone si fermi all’attaccante), giocatore che controlla il pallone senza mai perdere il possesso e segna dopo circa nove secondi.”

La Lazio non ci sta dopo il pareggio di Davis viziato da un fallo di mano. Duro comunicato del club contro gli arbitraggi: “Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore , ripetuti e difficili da comprendere.” E ancora aggiunge il club biancoceleste: ” La SS Lazio chiede rispetto , uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidentendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno ei sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”.

L’ex direttore di gara, Gianpaolo Calvarese, ha sostenuto con un video pubblicato sui social che la rete di Davis, nel finale di Udinese-Lazio , era valida: ” Era regolare il gol di Davis in Udinese-Lazio. La norma è stata introdotta perché il calcio non accetta che un gol venga segnato con un braccio, anche se in maniera del tutto involontaria, ed è esattamente ciò che è successo a me quando nel 2020 in Fiorentina-Milan Ibrahimovic colpisce il pallone involontariamente con il braccio, scarta due avversari e segna.”

Aggiunge Calvarese: “In quel caso il gol è venuto annullato tramite un on-field review . Da lì però il calcio ha iniziato a riflettere, il legislatore ha ritenuto eccessivo annullare questo tipo di gol e ha ristretto il campo dell’applicazione della norma e ha stabilito che un gol deve essere annullato, anche se toccato in maniera involontaria o casuale in due casi ben precisi: il primo se un calciatore segna direttamente con il braccio, oppure, il secondo segna nell’immediatezza del tocco di mano.”

Continua la spiegazione tecnica: ” Per immediatezza si intende una dinamica molto chiara, il controllo immediato dopo il tocco, uno massimo due tocchi , tiro e gol, ed è quello che è successo ad esempio quest’anno in Pisa-Fiorentina con Meister : tocco di mano, rimbalzo della palla, tiro immediato e gol. In quel caso l’annullamento è corretta.”

Calvarese spiega infine perché il gol di Davis fosse da convalidare: “Vediamo ora l’episodio di Udine, premettendo che il primo tocco di braccio al centrocampo da parte di Palma non è assolutamente punibile , così come non è punibile il secondo tocco di mano di Davis . Esiste una sola condizione per cui il gol potrebbe essere annullato, che sia segnato direttamente da lui con il braccio oppure subito dopo quel tocco, ed è evidente che la risposta è no: Davis scarta due avversari come fece esattamente Ibrahimovic in quel famoso episodio e, soprattutto, passano circa 9 secondi prima della conclusione e questo esclude completamente il concetto di immediatazza. Per questi motivi il gol è assolutamente regolare e mi dispiace che su concetti così chiari, ormai consolidati, se continuino a generare tanta confusione.”

Al termine di Udinese-Lazio , non si sono placate le polemiche sul web: “Secondo me poteva rimanere la vecchia regola.” E ancora: “Il tocco di mano è fallo. Questa regola ha dei punti grigi. Ricordo bene l’assist di braccio in Bologna Milan 2a1 dell’anno scorso. Li era regolare il gol perché chi ha segnato non ha toccato di braccio. La regola era semplice e l’hanno voluta, secondo me, complicare.” C’è poi chi scrive: ” Non è mai esistita la regola “ogni tocco di mano è fallo”. Gli animi sul web restano tesi: “E’ stata attuata come direttiva in area di rigore a Francia ’98 e fu un tale disastro (ricorderai Baggio che mira il braccio del difensore in Italia-Cile) che venne abbandonata subito dopo la fine dei gironi eliminatori.”

E ancora: “Restando in questa stessa giornata: se il tocco di mano/braccio fosse avvenuto, ipoteticamente, sul primo controllo di Kılıçsoy nell’azione che ha portato al suo gol?” I tifosi non ci stanno: “Mi aspettavo che non venisse annullato: passa “un certo intervallo di tempo”, nel caso di Darmian furono un paio di secondi. Detto questo, è veramente una regola del cavolo, non mi stancherò mai di dirlo, chi l’ha pensata è un folle.”

Continuano le proteste: ” Ma perché non lo hanno fischiato subito il fallo di mano? (Penso che almeno uno tra AE, AA o 4 lo abbia visto in presa diretta)che in pratica è avvenuto su in tiro diretto in porta. Non si eliminavano tante polemiche?” E infine: ” E’ una regola fatta male , dal momento che se la tocca il giocatore A ma segna il giocatore B il gol è da convalidare (vedi Bologna-Milan della stagione scorsa, mi pare).”