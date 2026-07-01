Lazio, il no di Peruzzi a Lotito è un altro duro colpo per Gattuso. Appello dei tifosi per la maxicontestazione

Fumata nera dopo l’ultima chiacchierata con Lotito: i motivi che hanno spinto l’ex portiere a rifiutare il ruolo di direttore tecnico. Domani è il giorno della protesta dei tifosi

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Sono tempi duri per la Lazio e Gattuso, costretti a incassare il no di Peruzzi a Lotito. Smentite le indiscrezioni dei giorni scorsi che davano per certo il ritorno dell’ex portiere a Formello nelle vesti di dirigente: alla fine è arrivata la fumata nera. Intanto i tifosi si apprestano a dar vita a una nuova maxicontestazione contro la società.

Peruzzi dice no a Lotito: perché è sfumato il ritorno alla Lazio

Angelo Peruzzi era “il rinforzo” individuato da Lotito per rafforzare la struttura dirigenziale della Lazio, ma, come rivelato da ‘Il Tempo’, la chiacchierata tra il patron e l’ex club manager dal 2016 al 2021 non ha dato esito positivo. Secondo quanto filtra, Peruzzi avrebbe declinato la proposta del presidente di diventare il nuovo direttore tecnico per via dei margini di manovra limitati, che non gli avrebbero permesso di essere pienamente operativo. E, visto il legame col popolo biancoceleste, ha preferito rinunciare.

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Un altro duro colpo per Gattuso dopo il blocco del mercato

Bisogna ammetterlo: l’avventura alla Lazio di Gattuso non è iniziata sotto una buona stella. Neppure il tempo di ambientarsi a Formello ed ecco la prima batosta: il blocco soft del mercato, che complica tremendamente le operazioni in entrata. Poi l’indiscrezione emersa sul suo contratto, che ha infastidito non poco tifosi già esasperati: Ringhio ha firmato per un anno con rinnovo automatico se riuscirà a classificarsi nei primi 12 posti. Un dettaglio che solleva non pochi dubbi sulle reali ambizioni del club. Infine, il mancato ritorno di Peruzzi: i due hanno un ottimo rapporto e, anche in virtù di ciò, l’ex portiere della Nazionale sarebbe stato un punto di riferimento per Gattuso nel rapporto tra spogliatoio e società.

La reazione della Lazio al rifiuto di Peruzzi

Sui social i tifosi si sono ancora una volta scatenati. Il dito – neanche a dirlo – è puntato contro Lotito. “Epilogo scontatissimo, solo applausi per Peruzzi”, scrive su Facebook Alessio. Giampaolo rincara la dose: “Non c’era il minimo dubbio, non c’è mai stato. Peruzzi da sempre è un uomo con la schiena dritta. Zero abbonamenti e stadio vuoto a oltranza”. “Grande cinghialone, se avesse accettato sarei rimasto molto spiazzato, perché lo ritengo una di quelle persone che non si fanno condizionare dal denaro. Avrebbe fatto la fine di mister Sarri… sempre più solo”.

Maxicontestazione: quando è in programma e il percorso del corteo

L’avevano annunciato e hanno mantenuto la parola come nelle precedenti due estati: domani, giovedì 2 luglio, a partire dalle 17:30, i tifosi della Lazio daranno vita – come si legge in una nota – “alla più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane”. Nell’appello invitano a partecipare “tutti gli abbonati, chi si abbonerà, giovani, padri di famiglia, giornalisti, attori, cantanti, politici e calciatori. Dobbiamo scendere in piazza per tenere accesi i riflettori su questa ‘strage d’amore’ che è in atto da 22 anni”.

Il popolo biancoceleste sfilerà in corteo partendo da Ponte Milvio (lato piazzale Cardinal Consalvi) fino a piazzale Ankara, sotto lo stadio Flaminio. Previsti dibattiti, esibizioni artistiche, musica dal vivo e dj set in chiusura. Inoltre, “interverranno personaggi iconici del mondo Lazio. Non dimentichiamoci che il rancore verso questa società non può pareggiare l’amore per questa maglia e questa storia”.