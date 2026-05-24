Lazio-Pisa, moviola: per la Ferrieri Caputi la serie A è sempre difficile

La prova dell’arbitro livornese Maria Sole Ferrieri Caputi all’Olimpico nell’ultima giornata di serie A analizzata al microscopio,tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aveva diretto solo una gara di A in questa stagione la Ferrieri Caputi, ovvero Udinese-Sassuolo ma anche all’Olimpico in una gara priva di obiettivi in palio e con pochi episodi dubbi non ha convinto del tutto. Vediamo cosa è successo.

Lazio-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′: è per Gila che interviene da dietro su Angori, severo il provvedimento della Ferrieri Caputi. Regolare il gol di Moreo di testa al 23′. Ammonito al 30′ Noslin per una spallata a Calabresi. Valido al 33′ il gol del pari di Dele-Bashiru così come al 35′ la rete del sorpasso di Dele-Berishu. Subito dopo Calabresi commette un duro fallo ai danni di Pedro allargando il gomito: era da giallo ma per l’arbitro non c’è nulla. Al 44′ entrata ancora di Calabresi su Pedro in netto ritardo, ma la Ferrieri Caputi non estrae un meritato giallo ed è la seconda volta.

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Al 58′ contrasto tra Angori e Cancellieri, con i due che entrano reciprocamente in maniera vigorosa ma per Ferrieri Caputi il fallo è in favore del Pisa. Al 73′ ammonito Piccinini che strattona la maglia di Maldini. Nel finale Lazzari è in netto anticipo su Semper, scontro duro, ma di gioco ma invece di fischiare fallo a favore del Pisa, l’arbitro avrebbe dovuto segnalare un calcio d’angolo per i biancocelesti. Dopo 3′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Ferrieri Caputi

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato oltre un anno fa ma è stato il suo primo gettone stagionale nella massima serie, finora aveva diretto solo in B e una volta in coppa Italia. Attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto toscano aveva già incrociato la squadra biancoceleste in una occasione il 14 gennaio 2024, quando i biancocelesti vinsero in casa contro il Lecce. Nell’ unico incrocio il Pisa invece i toscani persero in casa contro il Como in Serie B il 16 marzo 2024.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Niedda ed Emmanuele con Di Marco IV uomo, Ghersini al Var e Piccinini all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Gila, Noslin, Piccinini