Lazio-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio–Pisa chiude la 38a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma sabato 23 maggio 2026 alle 20.45. I biancocelesti arrivano al turno finale in 9ª posizione con 51 punti (13 vittorie, 12 pareggi, 12 sconfitte; 39 gol segnati, 39 subiti), mentre i nerazzurri sono 20ª con 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi, 23 sconfitte; 25 reti fatte, 69 incassate). Testa-coda dal sapore di verdetti: la Lazio cerca un acuto per chiudere con dignità, il Pisa insegue un sussulto d’orgoglio dopo una stagione in salita.
- Probabili formazioni di Lazio-Pisa
- Gli indisponibili di Lazio-Pisa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lazio-Pisa
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Lazio e Pisa
Probabili formazioni di Lazio-Pisa
Alla vigilia si va verso una Lazio in 4-3-3 con spazio a chi ha dato affidabilità nel finale: in porta potrebbe esserci Furlanetto, linea a quattro con Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini. In mezzo, complice le squalifiche di Rovella e Taylor, regia a Belahyane con Basic e Dele-Bashiru mezzali. Davanti, tridente leggero: Isaksen e Noslin ai lati di Dia. Il Pisa dovrebbe confermare il 3-5-2: squalificato Caracciolo, dietro spazio a Bozhinov, Calabresi, Canestrelli. Corsie a Léris e Angori, in mezzo fisicità e corsa con Akinsanmiro e Aebischer, più l’opzione Loyola per equilibrio. In attacco, ballottaggio ma la coppia Moreo–Stojilković resta l’ipotesi più probabile.
- Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin.
- Pisa (3-5-2): Šemper; Bozhinov, Calabresi, Canestrelli; Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilković.
Gli indisponibili di Lazio-Pisa
Assenze pesanti su entrambi i fronti. Nella Lazio out per infortunio elementi cardine come Provedel e Zaccagni, oltre a Patric, Cataldi e Motta; squalifiche per Nuno Tavares, Taylor e Rovella complicano le scelte in corsia e in regia. Nel Pisa emergenza in retroguardia con i problemi fisici di Coppola e Denoon, più lo stop di Tramoni tra i trequarti; squalificato Caracciolo in un reparto già rimaneggiato.
- Lazio – Infortunati: Patric (infortunio al polpaccio), Zaccagni (infortunio alla coscia), Provedel (infortunio alla spalla), Cataldi (infortunio all’inguine), Motta (infortunio alla coscia). Squalificati: Nuno Tavares, Taylor, Rovella.
- Pisa – Infortunati: Tramoni (infortunio alla coscia), Coppola (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Caracciolo.
Le ultime partite giocate
La Lazio alterna scosse e cali: due vittorie esterne pesanti, un pari pirotecnico, ma anche un tonfo con l’Inter e il ko nel derby. Il Pisa viene da una striscia nera: cinque sconfitte di fila, con difficoltà a segnare e a restare in partita nei momenti chiave.
|Lazio
|x
|ok
|ko
|ok
|ko
|Pisa
|ko
|ko
|ko
|ko
|ko
Bilancio ultime 5: Lazio 7 punti; Pisa 0. Dettaglio risultati:
- Lazio
Roma-Lazio 2-0; Lazio–Inter 0-3; Cremonese-Lazio 1-2; Lazio-Udinese 3-3; Napoli-Lazio 0-2
- Pisa
Pisa-Napoli 0-3; Cremonese-Pisa 3-0; Pisa-Lecce 1-2; Parma-Pisa 1-0; Pisa-Genoa 1-2
L’arbitro di Lazio-Pisa
Dirige Ferrieri Caputi, assistenti Niedda e Emmanuele, IV Di Marco, VAR Ghersini, AVAR Piccinini. Nella Serie A 2025-26, Ferrieri Caputi ha diretto 1 gara: 28 falli fischiati, 5 fuorigioco, 0 rigori, 6 ammonizioni e nessuna espulsione.
Informazioni interessanti
Storia e numeri raccontano una sfida particolare. La Lazio ha costruito un solido dominio recente contro il Pisa, blindando spesso la porta. All’Olimpico i precedenti sono in equilibrio millimetrico, a testimonianza di una tradizione tutt’altro che scontata. I biancocelesti arrivano a questa chiusura con un piazzamento sotto gli standard delle ultime stagioni e con il rendimento di Sarri lontano dai picchi del passato; dall’altra parte i nerazzurri hanno vissuto un girone di ritorno complicatissimo, con una sequenza di sconfitte che pesa sul morale e sulle statistiche. Anche i singoli offrono spunti: Isaksen è il miglior marcatore biancoceleste, mentre nel Pisa spicca la completezza di Léris, uno dei pochi ad aver messo insieme gol e assist. Sullo sfondo, il dato curioso: la Lazio potrebbe chiudere senza un bomber in doppia cifra, evento raro nell’ultimo quindicennio.
- Dopo lo 0-1 del 1984, la Lazio non ha più perso con il Pisa in Serie A: da allora 2 vittorie e 4 pareggi, con quattro clean sheet consecutivi.
- All’Olimpico equilibrio perfetto nei tre incroci in A: una vittoria per parte e un pari, tutti con punteggi striminziti. L’ultimo è lo 0-0 del 30 dicembre 1990.
- La Lazio è a quota quattro gare di fila senza subire gol contro il Pisa: l’ultima striscia da cinque risale all’era contro l’Udinese (2015-2018).
- I biancocelesti chiuderanno dal 9° posto in giù: peggior piazzamento finale dalla stagione 2013/14.
- Se non vincesse, il Pisa finirebbe sotto i 20 punti: evento raro nell’era a 20 squadre, verificatosi solo in poche stagioni recenti.
- La squadra di Sarri è reduce da due ko di fila per 5-0 complessivo; con il tecnico toscano, soltanto una volta è arrivata a tre sconfitte consecutive nella stessa A.
- Il Pisa è in striscia negativa da otto partite: la soglia di nove cadute di fila in A manca dal Venezia 2022 (arrivò a 10).
- Sarri chiuderà a massimo 54 punti: peggio, nell’élite, solo all’esordio con l’Empoli (42).
- Miglior marcatore Lazio: Isaksen con 5 reti; possibile chiusura senza un giocatore in doppia cifra, come nel 2023/24.
- Nel Pisa spicca Léris (2 gol e 3 assist), tra i pochi con contributi multipli insieme a Tramoni.
Le statistiche stagionali di Lazio e Pisa
Numeri alla mano, la Lazio ha tenuto meglio il campo: possesso 50,6% contro 39,7% del Pisa, 39 gol fatti e 39 subiti contro il 25-69 nerazzurro. Biancocelesti più precisi al tiro (conversione 12,66%; 146 tiri nello specchio) e solidi dietro (15 clean sheet), toscani più in sofferenza difensiva ma pericolosi sulle palle inattive e nel gioco aereo.
Focus giocatori: per la Lazio capocannoniere Isaksen (5), miglior assist-man Castellanos (3); più ammonizioni Pellegrini (8), espulsioni a quota 1 per diversi elementi. Tra i portieri, Provedel ha firmato 12 clean sheet. Nel Pisa guida i gol Moreo (6), assist top Léris (3); più gialli Caracciolo (10), rossi per Bozhinov e Touré (1). In porta, Šemper 4 clean sheet, Scuffet 1.
|Lazio
|Pisa
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|13
|2
|Pareggi
|12
|12
|Sconfitte
|12
|23
|Gol fatti
|39
|25
|Gol subiti
|39
|69
|Possesso palla (%)
|50,6
|39,7
|Tiri nello specchio
|146
|104
|Clean sheet
|15
|5
|Conversione tiro (%)
|12,66
|9,51
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FAQ
- Quando si gioca Lazio-Pisa e a che ora inizia?
-
Lazio-Pisa si gioca sabato 23 maggio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Lazio-Pisa?
-
La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Lazio-Pisa?
-
L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi, assistenti Niedda ed Emmanuele; IV Di Marco; VAR Ghersini; AVAR Piccinini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.