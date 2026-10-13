Lazio prima con l’Inter, Nando Orsi sicuro: “Gattuso ha cambiato la mentalità. E Nuno Tavares è straripante”

Se qualcuno ci avesse detto ad inizio stagione, dopo tutto quello che è accaduto e continua ad accadere in casa Lazio, che i biancocelesti si sarebbero trovati in vetta alla classifica del campionato di Serie A dopo sei partite, a 16 punti in compagnia dell’Inter campione d’Italia uscente, in pochi ci avrebbero creduto. Forse neanche il più ottimista dei sostenitori.

Alla guida della squadra c’è Gennaro Gattuso, reduce dalla disastrosa esperienza con la Nazionale Italiana, ma con grande voglia di riscatto. Nella sessione estiva del calciomercato sono arrivati ottimi giocatori come Frattesi e Pinamonti, solo per citarne due, ma sono quelli rimasti che stanno davvero facendo vedere le loro qualità.

Una rosa decisamente rinvigorita dal lavoro dell’allenatore calabrese, nonostante la pesante contestazione contro il presidente Claudio Lotito messa in atto dai tifosi, che stanno disertando le tribune dello stadio Olimpico.

Ne abbiamo parlato con uno che conosce il mondo biancoceleste come le sue tasche, l’ex portiere e allenatore Nando Orsi, dal 1982 al 1985 e dal 1989 al 1998 alla Lazio come giocatore, mentre dal 1999 al 2004 negli staff tecnici che si sono succeduti alla guida della squadra capitolina.

“Il giudizio deve essere obbligatoriamente positivo, perché nessuno si aspettava una Lazio così. Queste vittorie, poi, derivano anche da un bel gioco. Gattuso ha cambiato la mentalità della squadra, alla quale forse serviva un pochino più di tranquillità mentale a livello tattico, è un allenatore diverso da Sarri. Ha lasciato un po’ più liberi i calciatori, ovviamente giocando secondo il suo modo di pensare, rimanendo molto aggressivo in avanti e adesso stanno arrivando i risultati. È vero che sono le prime sei giornate, io aspetterei ancora un altro po’, però indubbiamente in questo momento la Lazio rappresenta la vera sorpresa del campionato”.

Parlavamo del mister: quando c’è di Gattuso in questa trasformazione e rivitalizzazione di alcuni calciatori già presenti anche nelle annate precedenti?