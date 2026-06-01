Lazio, quanti guai per Gattuso: il nodo rinnovi, l’incognita Olimpico, ma c’è la data dell’incontro con Lotito

L’avventura dell’ex ct della Nazionale alla Lazio non è ancora ufficialmente iniziata e già si ritrova a gestire una situazione incandescente: la strategia di mercato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Gennaro Gattuso non è ancora ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, eppure si ritrova già a dover gestire una situazione incandescente. Accettando l’incarico, però, l’ex ct della Nazionale sapeva a cosa sarebbe andato incontro, soprattutto dopo l’ultima annata turbolenta delle aquile, conclusa con l’addio di Maurizio Sarri ben prima del 2028. Mercato in entrata, nodo rinnovi, questione tifo: con tutto ciò dovrà misurarsi Ringhio, mentre spunta la data dell’incontro con Claudio Lotito.

Lazio, quanti grane per Gattuso: il nodo rinnovi

Prim’ancora di acquistare nuovi giocatori, la Lazio dovrà fare chiarezza su chi già frequenta Formello. Ben nove elementi, infatti, sono in scadenza di contratto nel 2027: si tratta di Provedel, Romagnoli, Gila, Gigot, Lazzari, Pellegrini, Patric, Cataldi e Cancellieri. È dunque il pacchetto arretrato il reparto su cui bisogna fare chiarezza, perché avere così tanti calciatori prossimi alla scadenza non conviene a nessuno. Gila è molto apprezzato da Napoli e Milan: per circa 25 milioni potrebbe essere ceduto.

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Provedel è finito in orbita Inter, che però valuta anche altre piste per il ruolo di portiere. Su Romagnoli, invece, si è già mosso Gattuso: l’obiettivo è proseguire insieme, ma c’è il rischio di un nuovo assalto dell’Al-Sadd. Resta da capire a chi verrà proposto il rinnovo: una situazione complessa e tutt’altro che semplice da gestire.

Calciomercato Lazio: prima le cessioni

Pedro, Basic e Hysaj saluteranno la Lazio. Poi arriveranno altre partenze, necessarie a finanziare il mercato in entrata. Taylor e Provstgaard piacciono in Inghilterra, ma soprattutto l’ex Ajax ha dimostrato, nei cinque mesi con Sarri, di essere un punto di riferimento per il centrocampo biancoceleste.

Meno certa è la permanenza di Cancellieri, mentre in entrata si complica la trattativa per Sergi Domínguez, centrale della Dinamo Zagabria. L’alternativa è rappresentata da Diego Coppola del Paris FC, che Gattuso conosce bene per averlo allenato in Nazionale.

Questione Olimpico: la decisione dei tifosi

L’Olimpico continuerà a essere semi-deserto oppure l’effetto Gattuso farà cambiare idea al tifo organizzato? Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi importanti. Di certo non si placherà la contestazione nei confronti del presidente Lotito, con cui la frattura è ormai insanabile.

C’è la data dell’incontro tra Gattuso e Lotito

Come riferisce il Corriere dello Sport, Gattuso è atteso a Formello con il suo staff nella giornata di giovedì 4 giugno. Ad accoglierlo ci saranno Lotito e il ds Fabiani: insieme verrà pianificata l’intera preparazione estiva e sarà anche l’occasione per impostare le prossime mosse del club. L’ex ct della Nazionale firmerà un contratto di due anni da 1,5 milioni a stagione.