Lazio, Rafinha per dimenticare David Silva

Il ‘no’ di David Silva quando pareva tutto pronto per un suo approdo alla Lazio ha fortemente deluso la dirigenza biancoceleste, che però si è messa subito al lavoro trovando un’alternativa: si tratta di Rafinha, centrocampista di proprietà del Barcellona, nell’ultima stagione in prestito al Celta.

A riportare la notizia è la ‘Gazzetta dello Sport’, che cita fonti spagnole. Il costo dell’operazione che porterebbe nella capitale il figlio di Mazinho, nonché fratello minore di Thiago Alcantara, è di circa 12 milioni di euro.

Prima di dare l’affare per certo, però, la Lazio vuole prima mettere tutto nero su bianco. L’inattesa svolta di David Silva, che in extremis ha deciso di firmare per la Real Sociedad, è servita da lezione in questo senso.

OMNISPORT | 21-08-2020 12:26