Dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter la Lazio è pronta a riportare in serie A Rafinha.

Il cartellino del ventisettenne appartiene al Barcellona ma al momento il giocatore veste la maglia del Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. In questa stagione ha messo a segno 2 reti in 13 gare.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 17:42