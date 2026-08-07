Lazio, Ratkov può cambiare il mercato: l’offerta russa, i dubbi di Gattuso, Pinamonti, Gimenez e il nome a sorpresa

La possibile cessione di Petar Ratkov potrebbe sbloccare il mercato biancoceleste. Gattuso riflette dopo il buon precampionato del serbo, mentre la Lazio valuta diverse alternative.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nella sua fase decisiva grazie a un’unica operazione. L’offerta della Dinamo Mosca per Petar Ratkov ha infatti aperto scenari che fino a pochi giorni fa sembravano difficili da immaginare. Il centravanti serbo, protagonista di un buon precampionato, continua a dividere la dirigenza e lo stesso Gennaro Gattuso, chiamato a decidere se puntare ancora sul suo potenziale o monetizzare con una cessione importante. Intanto il club di Formello continua a lavorare su più tavoli, con Andrea Pinamonti, Santiago Gimenez e Franjo Ivanovic tra i principali nomi seguiti per rinforzare l’attacco.

La Dinamo Mosca insiste per Ratkov: la Lazio riflette sull’offerta

La Dinamo Mosca è pronta a fare sul serio per Petar Ratkov. Secondo le ultime indiscrezioni, il club russo avrebbe alzato la propria proposta fino a 18 milioni di euro, una cifra che ha inevitabilmente acceso le riflessioni della società biancoceleste. Ratkov è reduce da un precampionato convincente, nel quale è riuscito a ritrovare il gol e a mostrare segnali di crescita dopo una stagione complicata. Proprio questo rendimento alimenta i dubbi della Lazio: da una parte c’è la possibilità di valorizzare definitivamente il giocatore, dall’altra quella di incassare una somma importante da reinvestire immediatamente sul mercato.

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Gattuso prende tempo: il buon precampionato cambia le valutazioni

Se fino a qualche settimana fa la permanenza di Ratkov sembrava tutt’altro che scontata, oggi il quadro appare più sfumato. Gattuso ha apprezzato l’atteggiamento e i progressi mostrati dall’attaccante durante la preparazione estiva, tanto da volerlo valutare ancora prima di prendere una decisione definitiva. Il tecnico, però, continua a ritenere necessario l’arrivo di un altro centravanti per completare il reparto offensivo. Per questo motivo la cessione del serbo resta un’ipotesi concreta: qualora arrivasse il via libera, la Lazio avrebbe maggiori risorse economiche per affondare il colpo sul mercato.

Pinamonti in pole, Gimenez resta un obiettivo complicato

Tra i profili monitorati dalla dirigenza, Andrea Pinamonti è quello che nelle ultime ore ha guadagnato più posizioni. Le difficoltà nella trattativa per Santiago Gimenez, infatti, hanno spinto il club a cambiare strategia. La Lazio avrebbe già presentato una prima offerta al Sassuolo, anche se resta una leggera distanza rispetto alla richiesta di circa 15 milioni di euro avanzata dai neroverdi. Sul fronte Gimenez, invece, tutto è fermo: gli ultimi contatti con l’entourage del messicano risalgono a diversi giorni fa e il giocatore, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, sembrerebbe intenzionato ad aspettare eventuali offerte da club impegnati nelle competizioni europee.

Spunta anche Ivanovic: il nome a sorpresa per l’attacco

Accanto ai nomi più noti, la Lazio continua a lavorare anche su una pista alternativa. Franjo Ivanovic rappresenta infatti il possibile colpo a sorpresa delle prossime settimane. Secondo le ultime informazioni, il centravanti avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento a Formello, mentre il club biancoceleste è in attesa della risposta del Benfica. L’ostacolo principale riguarda la formula dell’operazione: i portoghesi preferirebbero una cessione a titolo definitivo, mentre la Lazio punta a un prestito. Con il Real Betis ancora interessato al giocatore, la situazione resta aperta, ma molto dipenderà anche dall’eventuale uscita di Ratkov, destinata a influenzare tutte le prossime mosse del club.