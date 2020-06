Lazio, rientra l'allarme per Milinkovic

Paura passata in casa Lazio per Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, che si era infortunato nella giornata di mercoledì a causa di un contrasto di gioco, si sarebbe dovuto sottoporre ad una risonanza magnetica presso la clinica Paideia, dove tuttavia non si è presentato.

Dopo un consulto medico ed ulteriori esami svolti è emersa una distorsione al ginocchio che tuttavia non ha coinvolto i legamenti.

Milinkovic potrebbe quindi essere a disposizione di Simone Inzaghi già per la partita del 24 giugno contro l'Atalanta, ma tutto dipenderà dalla condizione atletica del giocatore, costretto ad interrompere gli allenamenti per alcuni giorni e reduce come i compagni dalla lunga inattività.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 22:57