A poche ore dalla chiusura del mercato, la Lazio ha rifiutato un'offerta del Siviglia per uno dei suoi gioielli, Luis Alberto.

Gli andalusi avrebbero offerto a Claudio Lotito 25 milioni di euro più cinque di bonus per uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione (11 reti in 34 partite). Il no dei capitolini è però stato secco.

SPORTAL.IT | 17-08-2018 12:45