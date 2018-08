Lazio, rifiutata un'offerta per Milinkovic-Savic

La Lazio resiste e non cede Sergey Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta Don Balon, i blancos hanno messo sul piatto 95 milioni di euro per il centrocampista biancoceleste, subito però rimandati al mittente da Claudio Lotito, che non vuole meno di 120 milioni.

Si sta per chiudere così il tormentone nei confronti del giocatore: per una possibile cessione se ne riparlerà a fine stagione o a gennaio, se non ci saranno colpi di scena dell'ultim'ora.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 19-08-2018 15:10