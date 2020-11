Lazio, rinnovo Inzaghi: svolta vicina

E’ sempre più vicino l’accordo tra Simone Inzaghi e la Lazio: secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, il tecnico piacentino e il patron Claudio Lotito hanno avuto un nuovo colloquio negli ultimi giorni sulla questione rinnovo, trovando un’intersa di massima che dovrebbe essere perfezionata entro Natale.

La sosta del campionato per le Nazionali, in questo senso, potrebbe essere decisiva per iniziare a parlare dei dettagli del contratto, dalla durata allo stipendio previsto.

OMNISPORT | 06-11-2020 10:50