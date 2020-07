Lazio, rissa in spogliatoio con Acerbi coinvolto? Il club smentisce: "Nulla di vero"

La terza sconfitta consecutiva ha creato più danni della grandine in casa Lazio. Come se non bastassero i tre punti ceduti al Sassuolo e lo Scudetto ormai svanito, la squadra sembra anche averne risentito a livello mentalmente, all’interno del gruppo.

Frustrazione e rabbia hanno poi messo il ‘carico’: nello spogliatoio dell’Olimpico si sarebbe acceso un confronto tra alcuni giocatori e lo staff, in particolare quello sanitario, stando a quanto riportato da ‘Sport Mediaset’.

Il diverbio più acceso si sarebbe animato tra Francesco Acerbi ed il direttore sanitario Ivo Pulcini. Il motivo? L’accusa da parte dei giocatori è quella dei i troppi infortuni in casa Lazio, che sarebbe uno dei grossi limiti del club.

Ma la società con un secco comunicato sul proprio sito ha smentino l’accaduto, con fermezza.

“In merito alle notizie diffuse da organi di stampa circa presunti litigi e contrasti all’interno dello spogliatoio al termine della gara odierna contro il Sassuolo, la Società smentisce categoricamente e sottolinea che tali notizie sono prive di qualsiasi fondamento”

OMNISPORT | 11-07-2020 21:16