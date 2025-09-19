Lazio-Roma, derby ad alta tensione non solo per Sarri e Gasperini: scatta l'allerta ultras, il piano sicurezza

I due allenatori a caccia del riscatto dopo i ko contro Sassuolo e Torino: non mancano problemi di formazione. Ma è il rischio incidenti a preoccupare: il piano sicurezza

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lazio-Roma è un derby ad alta tensione a tutti gli effetti. Sarri e Gasperini, infatti, vanno a caccia del riscatto dopo le sconfitte subite contro Sassuolo e Torino che hanno fatto storcere il naso alle rispettive tifoserie. Ma è ‘l’ordine pubblico a preoccupare’ per via degli incidenti della scorsa stagione che portarono al ferimento di 24 agenti. L’allerta è massima: si teme il rischio che ultras di altre squadre possano infiltrarsi per cercare lo scontro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lazio-Roma, le spine di Sarri e Gasperini

Mercato bloccato e soli 3 punti in tre partite: ritorno peggiore Sarri non poteva immaginarselo. E non finisce qui, perché Rovella e Castellanos non sono al meglio. Se il centrocampista è un elemento tutto sommato rimpiazzabile (si scalda Cataldi, ndr), lì davanti l’ex Girona è fondamentale per il tecnico della Lazio.

Gasperini non avrà a disposizione Dybala, ma è una costante che accomuna ogni allenatore della Roma, ormai. Piuttosto, l’ex Atalanta è in ansia per le condizioni Hermoso e Wesley. Lì davanti ancora fiducia a Ferguson, con la speranza che il pupillo di De Zerbi possa sbloccarsi.

Derby, è allerta massima: il piano sicurezza

Lo scorso aprile è andato in scena il derby della vergogna: il bilancio della guerriglia tra tifosi fu di 24 agenti feriti e sei ultras arrestati. Ora niente passi falsi, zero falle nel servizio d’ordine. Ed è per questo motivo che il piano sicurezza prevede il dispiegamento di mille rappresentati delle forze dell’ordine.

In vista della partita tra Lazio e Roma, che si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30, fin dalle 7:00 tutta l’area del Foro Italico sarà presidiata, mentre – come riferisce La Repubblica – a partire dalle 8:30 scatterà lo stop al traffico nella zona che circonda lo stadio Olimpico. E, ancora, blindati, agenti a cavallo e posti di blocco nelle aree più a rischio per evitare ogni possibile contatto tra le tifoserie. Saranno tenuti sotto stretta sorveglianza anche i luoghi di ritrovo dei tifosi come bar, pub e birrerie.

Pericolo Ultras, rischio rinforzi dall’estero

A lanciare l’allarme è la Gazzetta dello Sport: non si esclude l’arrivo in città di ultras dall’estero alleati con i gruppi delle due squadre. È successo in occasione degli ultimi scontri e potrebbe capitare di nuovo.

In Curva Nord, tra i tifosi della Lazio, potrebbero trovare spazio ultras del Lokomotive Lipsia (Germania), del Wisla Cracovia (Polonia), del Levski Sofia (Bulgaria) e del West Ham (Inghilterra). Nella Curva Sud della Rona, invece, occhio ai tifosi di Panathinaikos (Grecia), Atletico Madrid (Spagna) e Dinamo Zagabria (Croazia).