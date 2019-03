Lazio-Roma, probabili formazioni

Il derby di Roma numero 150 in serie A è in programma sabato 2 marzo alle ore 20.30. I giallorossi arrivano alla stracittadina in un momento favorevole: la squadra di Di Francesco è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Diverso il discorso per la Lazio, sconfitta a Genova e a secco in Coppa Italia contro il Milan.

Simone Inzaghi ritrova dal 1' Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Immobile: è la prima volta che i tre giocano assieme dopo sei partite. A centrocampo ballottaggio Paolo-Correa, dubbi anche sulla fascia tra Marusic e Romulo.

Di Francesco, che ha messo nel mirino le due milanesi, recupera Manolas e medita sul possibile inserimento di Juan Jesus al posto di Fazio. Zaniolo esordirà da titolare nel derby come esterno offensivo, come contro il Porto. In attacco con lui Dzeko ed El Shaarawy. A centrocampo De Rossi con Cristante e Pellegrini.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Rómulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy

SPORTAL.IT | 01-03-2019 09:35