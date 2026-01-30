Lazio, Romagnoli “tradito” da Sarri mentre il club tace e i tifosi si mobilitano: il mistero dei convocati per il Genoa

Il difensore avrebbe voluto il via libera alla cessione all’Al-Sadd dal tecnico, che però non vuole interferire sulle questioni di mercato. Intanto non si sa se sarà stasera all’Olimpico

Continua la battaglia tra Alessio Romagnoli e la Lazio, col giocatore che avrebbe fatto pressione su Maurizio Sarri per ottenere l’ok alla cessione all’Al-Sadd e il tecnico che si sarebbe tirato indietro. Intanto non si sa se il capitano ci sarà o meno nella gara di stasera col Genoa, che si giocherà con i tifosi in protesta: la società non ha pubblicato l’elenco dei convocati.

Lazio, la richiesta di Romagnoli a Sarri

Alessio Romagnoli non ha cambiato idea e continua a fare pressione sulla Lazio per essere ceduto all’Al-Sadd, nonostante il no di Claudio Lotito, che ha bloccato l’operazione per non indispettire ulteriormente Maurizio Sarri. Secondo il Messaggero, il difensore avrebbe chiesto ripetutamente al tecnico di dare l’assenso alla sua partenza per il Qatar, ma l’allenatore ha risposto picche: Sarri, infatti, ha chiarito di non voler più mettere bocca sulle scelte di mercato del club biancoceleste. Romagnoli è di fatto bloccato alla Lazio.

Il misteri dei convocati col Genoa

Il paradosso è che, pur non cedendo Romagnoli, la Lazio rischia di non poterlo utilizzare. Nel pomeriggio di mercoledì il difensore non si è allenato con la squadra e anche ieri non s’è visto. Intanto la società tace: stasera i biancocelesti torneranno in campo all’Olimpico contro il Genoa, ma sui canali di comunicazione del club non è ancora apparso – come invece è abitudine – l’elenco dei convocati.

Una mossa, quella della Lazio, voluta per nascondere l’esclusione de facto di Romagnoli dalla rosa a disposizione di Sarri: stasera al posto del capitano, al centro della difesa, dovrebbe esserci Provstgaard. Ulteriori sviluppi sono attesi nel week end: sabato si chiuderà il calciomercato in Qatar e quindi la possibilità di Romagnoli di passare all’Al-Sadd sarà definitivamente sfumata: vedremo se successivamente il giocatore accetterà di tornare a giocare.

La protesta dei tifosi all’Olimpico

Intanto stasera è in programma l’ennesima manifestazione di protesta da parte dei tifosi, a Ponte Milvio: “Libera la Lazio” lo slogan dietro il quale gruppi organizzati e semplici supporter sfileranno per chiedere a Claudio Lotito di farsi da parte. L’obiettivo dei tifosi è lasciare l’Olimpico vuoto durante la partita col Genoa.