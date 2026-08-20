Bamba Dieng non supera le visite mediche e la Lazio deve cambiare piano: Gattuso resta senza centravanti a pochi giorni dall'inizio del campionato, la mossa di Lotito

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L’estate da incubo della Lazio regala un nuovo colpo di scena che spiazza Gattuso e i tifosi. Bamba Dieng, l’attaccante svincolato dal Lorient atterrato ieri sera nella Capitale, non ha superato le visite mediche. Ringhio si ritrova così senza bomber a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Bologna. L’imminente arrivo di Sutalo dall’Ajax, che va a irrobustire il pacchetto arretrato, non basta a mitigare l’umore di una piazza sempre più in rotta con la società dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova. Ora Lotito è costretto a rimediare in tempi record: all’ex ct serve con urgenza un centravanti.

Lazio-Bamba Dieng, che pasticcio: l’attaccante non supera le visite mediche

Poco dopo le 13:00 è arrivato l’annuncio che ha scatenato nuove polemiche: l’ingaggio di Bamba Dieng è definitivamente sfumato. Dai controlli approfonditi cui si è sottoposto il 26enne attaccante senegalese, che la scorsa stagione ha indossato la maglia del Lorient, sono emersi problemi al ginocchio. Per il calciatore era pronto un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione: tutto saltato.

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In realtà, l’epilogo non sorprende più di tanto. A luglio Dieng era stato a un passo dal club turco dell’Amed SK, ma l’affare non si era concretizzato proprio per i dubbi legati alla tenuta del ginocchio del calciatore. La Lazio ha quindi deciso di non procedere dopo gli accertamenti effettuati nella Capitale.

Bamba Dieng salta, Gattuso nei guai: Lazio senza bomber

Nei giorni scorsi anche l’affare Frattesi aveva rischiato di sfumare all’ultimo momento per via dei paletti imposti dal mercato a saldo zero della Lazio. Alla fine con l’Inter è stata trovata la formula giusta per la fumata bianca, ma il caso Bamba Dieng fa riemergere con prepotenza la confusione che regna a Formello durante questa estate rovente, e non solo per la colonnina di mercurio.

Gattuso sperava di aver trovato finalmente il suo attaccante, invece è tutto da rifare. E il posticipo del monday night del Dall’Ara contro il Bologna è ormai alle porte. Che beffa: tra i nomi valutati c’era anche quello di Mauro Icardi, svincolato e finito nei radar biancocelesti, ma Fabiani e Lotito hanno preferito virare su Bamba Dieng, perdendo tempo prezioso nonostante i dubbi sulle condizioni fisiche del senegalese fossero noti.

Lazio, tifosi increduli: “Siamo su Scherzi a parte?”

Il pasticcio Bamba Dieng non fa che alimentare la rottura tra il popolo biancoceleste e la proprietà rappresentata. Il senegalese non era certo il nome preferito dai tifosi, anzi. Ma l’epilogo della trattativa non ha contribuito a rilanciare l’immagine del club, già ferita dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova.

Basta farsi un giro sui social per capire l’umore che serpeggia sulla sponda biancoceleste del Tevere. “Siamo su Scherzi a parte?”, si domanda un tifoso su Facebook. Nazzareno commenta: “Siamo la barzelletta d’Italia”. E ancora: “Le comiche”. Renato è duro: “Una sola parola: disgusto”. “Non ci credo, una cosa del genere non succede neanche nei Dilettanti”, scrive Fabrizio. Insomma, l’improvviso naufragio dell’affare ha riacceso la rabbia di una piazza che chiedeva rinforzi e che ora si ritrova nuovamente a fare i conti con un mercato complicato.

Lotito corre ai ripari: Pinamonti piano B per Gattuso

Icardi, seppur svincolato, resta una pista impraticabile per via della richiesta d’ingaggio dell’ex attaccante dell’Inter, ritenuta troppo alta dalla Lazio. L’alternativa è rappresentata da un giocatore seguito da settimane: Pinamonti. Il vero nodo è legato alla formula, dal momento che per via del blocco soft del mercato Lotito non può permettersi esborsi eccessivi.

Il Sassuolo ha già rifiutato una prima offerta da 1 milione di euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Resta in piedi l’alternativa Sebastiano Esposito, in rotta con il Cagliari: il nome piace, ma il suo costo si aggira sui 20 milioni. Intanto per Gattuso il tempo stringe e la Lazio è chiamata a trovare una soluzione in fretta.