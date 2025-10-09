Lazio, Sarri insiste su Insigne: l’ex Napoli può far deflagrare la crisi biancoceleste  

Il tecnico continua a chiedere che l’attaccante sia il primo colpo quando il mercato sarà riaperto, ma il profilo del giocatore non rientra nei parametri dettati da Lotito

Maurizio Sarri e la Lazio potrebbero spaccarsi su Lorenzo Insigne: dopo aver accettato il blocco del mercato estivo, il tecnico pretende che il club ingaggi l’ex Napoli appena possibile, ma il profilo del giocatore non rientra nei parametri fissati dal presidente Claudio Lotito e dal d.s. Fabiani.

Lazio, Sarri aspetta rinforzi

Maurizio Sarri ha prima sopportato il blocco del mercato e oggi sta facendo i conti con l’organico ristretto della Lazio, falcidiato dagli infortuni. Ma per il futuro, si aspetta rinforzi: nei prossimi giorni la Commissione della Figc deciderà se il club biancoceleste sarà completamente libero di fare acquisti nella prossima sessione di gennaio o se gli verranno imposti dei limiti di spesa. Fatto sta che Sarri ha bisogno di nuove risorse per la sua Lazio.

Lazio: Sarri vuole Insigne

Il tecnico, di fatto, ha già avanzato la sua richiesta principale al presidente Claudio Lotito e al d.s. Angelo Fabiani, anzi l’ha riproposta dopo averla già espressa da mesi: Lorenzo Insigne. Per Sarri l’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato, è l’uomo ideale per aggiungere qualità ed esperienza all’organico e poco importa se, tatticamente, la sua posizione in campo coincide alla perfezione con quella del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni: evidentemente il tecnico toscano ha già in mente un modo per far coesistere i due trequartisti.

Le divergenze col club sull’ex Napoli

Ma il problema tattico, al momento, è sullo sfondo. Prima Sarri deve trovare un accordo col club su Insigne: il tecnico ha chiesto l’ex Napoli, ma non è ancora riuscito a convincere Fabiani e Lotito della bontà dell’investimento. Al di là dei limiti che verranno imposti o meno al mercato della Lazio, secondo SportMediaset i dirigenti biancocelesti non hanno intenzione di ingaggiare il 34enne Insigne, ma puntano a calciatori più giovani, in grado di poter essere valorizzati e dunque di generare plusvalenze utili a sistemare il bilancio della società.

Insigne e la potenziale crisi della Lazio

Lo scontro su Insigne, dunque, potrebbe dunque far deflagrare quella crisi interna che la Lazio è riuscita a contenere in estate. Dopo il successo sul Genoa Sarri ha spiegato di aver scoperto del blocco del mercato solo dopo la firma del contratto, aggiungendo di non essersene andato per non tradire i tifosi. Se la sua (unica) richiesta di mercato non venisse soddisfatta, però, la situazione potrebbe cambiare: Insigne, di fatto, potrebbe diventare la goccia che fa traboccare il vaso in casa Lazio.