Lazio, Sarri è una furia: “Se parlo mi squalificano”, arriva anche frecciata a Lotito

Dalle frecciate a Lotito al silenzio sugli arbitri, cresce la tensione a Formello. Sarri denuncia l’emergenza della rosa e chiede risposte concrete.

La tensione in casa Lazio è palpabile dopo il pareggio contro la Cremonese. Maurizio Sarri, al termine della gara, non nasconde frustrazione e amarezza. Tra mercato bloccato, emergenza infortuni e polemiche arbitrali, il tecnico biancoceleste affida alle parole – spesso ironiche, talvolta taglienti – il suo stato d’animo. Un messaggio chiaro, indirizzato tanto all’esterno quanto alla società con Claudio Lotito bersaglio diretto.

Mercato fermo e ironia pungente

Alla domanda sui possibili rinforzi, Sarri risponde con sarcasmo in conferenza stampa: “Segnali dal mercato? Sì, di fumo. Saranno gli indiani…”. Una battuta che nasconde però una critica evidente alla gestione societaria, con il tecnico che rimanda ogni chiarimento alla dirigenza. L’attesa del verdetto della Commissione di vigilanza sui conti tiene tutto bloccato e l’allenatore si sente lasciato solo, costretto a “sopportare tutto” per una scelta che, assicura, porterà avanti fino in fondo alla stagione.

La partita e l’emergenza continua

Analizzando il match, Sarri parla di un primo tempo qualitativamente scadente e di un secondo leggermente migliore, senza però la necessaria incisività negli ultimi venti metri. Le rotazioni forzate hanno inciso: “Quando l’emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare”. Con soli due centrocampisti realmente a disposizione, la situazione viene definita “drammatica”, frutto di mesi di assenze che alla lunga presentano il conto sul piano del gioco e dei risultati.

Arbitri, società e futuro

In conferenza stampa arriva un’altra stoccata: “Degli arbitri non parlo più. Se rispondo prendo una squalifica”. Sarri ricorda un comunicato societario ricevuto dopo precedenti dichiarazioni, lasciando intendere un rapporto non idilliaco con i vertici. Nonostante tutto, apre alla possibilità di restare: “Mi farebbe un piacere immenso proseguire qui a lungo”, pur sottolineando che a fine stagione andranno valutate tutte le situazioni, dentro e fuori dal campo.