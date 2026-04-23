Lazio, Sarri non perde il vizio: Motta e Cancellieri come Ronaldo e Koulibaly, le critiche ai suoi assi

Il tecnico toscano resta sempre poco incline ai complimenti: anche ieri, dopo le imprese del suo portiere in coppa Italia, più bastone che carota

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Maestro usa soprattutto la matita blu. E non da oggi. Maurizio Sarri nella sua carriera è sempre stato – anche e non poche volte pubblicamente – severo con i suoi giocatori. Tanto lontano dal prendersi le responsabilità quando si perde quanto esplicito nello scaricare sui suoi giocatori errori e colpe anche dopo le vittorie. E’ successo anche ieri a Bergamo, dopo il trionfo ai rigori in coppa Italia che porta soprattutto la firma del baby portiere Motta, che ha neutralizzato 4 penalty.

I consigli di Sarri a Motta

Intervistato in diretta su Mediaset ieri Sarri ha “ridimensionato” il fenomeno Motta, dicendo: “Sui rigori ha numeri impressionanti, stasera ne ha presi 4 su 5 e in campionato uno a Bologna: è un ragazzo che ha delle prospettive ma ha ancora dei margini di miglioramento, soprattutto con i piedi. Si tratta di un prospetto importante, ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora“. Bene, insomma, ma non benissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La strigliata a Cancellieri

Parole ancora più pesanti il tecnico della Lazio le aveva riservate a Fuorigrotta per Cancellieri, che aveva segnato il primo gol al Napoli ed era stato tra i migliori in campo: “Cancellieri, se gli concedi un po’ di spazio, ha delle accelerazioni impressionanti. È un giocatore che ti mette in difficoltà, un ragazzo che si deve ancora completare dal punto di vista tecnico, come scelte, a volte fa scelte non logiche. Ha margini, speriamo li tiri fuori tutti”.

La sfuriata negli spogliatoi

Un rapporto mai semplice quello di Sarri con i suoi giocatori. Nel 2022 dopo il ko in Europa League contro i modesti danesi del Midtjylland (5-1) disse pubblicamente: “Questi crolli emotivi improvvisi sono simili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”.

La Juve inallenabile

Nonostante lo scudetto vinto anche alla Juventus i rapporti con la squadra furono tumultuosi. Dopo i primi test estivi ebbe l’ardire di dire ai giocatori: “Come ho fatto a perdere uno scudetto con delle pip.. come voi..”. I senatori bianconeri non glielo hanno mai perdonato. Ed anche con Cristiano Ronaldo non c’era assolutamente feeling. Dopo essere stato esonerato Sarri disse alla proprietà: “Mandate via me ma questa squadra è inallenabile”.

Le accuse a Koulibaly

A Napoli invece viene ancora ricordato con affetto, nonostante non abbia vinto niente neanche una coppa Italia, impresa riuscita anche a Gattuso (proprio contro la Juve di Sarri nell’anno del Covid) ma prima che si creasse una magica alchimia in campo aveva litigato con parecchi giocatori che poi avrebbero fatto la sua fortuna. Da Callejon, rimproverato tatticamente (“ma cosa fai largo là, devi giocare seconda punta, accentrati”), a Ghoulam lasciato fuori per mettere sulla corsia mancini il destrorso Hysaj fino a Koulibaly, spedito inizialmente ad allenarsi con la Primavera in ritiro. Con il centrale senegalese la storia poi cambiò ma il “vizietto” del rimprovero pubblico (con un linguaggio sempre vietato ai minori) rimase. Nel 2015 in conferenza disse: “Ha fatto 5 minuti di ca…te”. Recentemente il difensore ex Chelsea ha confessato: “Io e Maurizio Sarri litigavamo di continuo. A volte hanno dovuto anche trattenermi fisicamente. Aveva sempre qualcosa da ridire su tutti, e io pensavo: ‘Gli dimostrerò che sono il più forte, darò tutto pur di chiudergli la bocca.’ Ghoulam mi diceva sempre: ‘Stai calmo!’