Lazio-Sassuolo, moviola: cosa ha detto l’arbitro a Sarri, dubbi sul rigore negato e il gol partita

La prova dell’arbitro Arena all’Olimpico nel posticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto campano ha ammonito quattro giocatori

Serata abbastanza tranquilla all’Olimpico per Arena, uno dei giovani che sta rendendo meglio in questa stagione: qualche episodio dubbio però c’è stato, vediamo cosa è successo.

Lazio-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Arena gestisce bene la gara, regolare il gol di Maldini.. Al 35′ pareggia il Sassuolo con Laurentiè, qualche dubbio su come ha preso il via l’azione ma è regolare l’intervento di Lipani che fa ripartire i neroverdi. Dopo la mezzora graziati prima Idzes, che rattiene ripetutamente Maldini, che Marusic, che ferma Laurentié largo a sinsitra: ci stava il giallo in entrambi i casi con Sarri che si è anche alzato a protestare ma Arena gli si è avvicinato e gli ha spiegato il suo punto di vista. Al 37′ il primo ammonito: è Lipani per un duro intervento in scivolata su Zaccagni.

Regolare il gol partita

Al 42′ Maldini entra in area centralmente e cade dopo uno scontro con Lipani, il contatto c’è ma per l’arbitro è lieve. C’è un check del Var che non interviene lasciando discrezionalità al direttore di gara. Al 58′ giallo per Garcia che ferma la ripartenza di Isaksen. All’86’ ammonito Laurentiè per un fallo su Cancellieri. All’88’ giallo per Walukiewicz che fa fallo su Nuno Tavares. Al 92′ il gol partita: nessun dubbio sulla posizione di Marusic al momento del cross di Cancellieri. Tutto regolare e Lazio-Sassuolo finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Arena

Alberto Ruben Arena, la scelta per Lazio-Sassuolo, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, ultima uscita in Pisa-Sassuolo.

I precedenti tra le due squadre

Erano 23 i precedenti in Serie A tra le due squadre con un bilancio di 13 vittorie Lazio, 4 pareggi e 6 vittorie Sassuolo.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Tremolada IV uomo, Paterna al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 4 giocatori: Lipani, Garcia, Laurentiè, Walukiewicz.